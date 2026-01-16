Не оливковое: рассказываем, какое масло самое безопасное для жарки

Если вы любите жареный картофель или жаренные яйца, рыбу, котлеты, овощи, и хотите, чтобы эти блюда были не вредным, это элементарно сделать – готовьте их на масле ГХИ. Давайте разберемся, в чем безопасность этого масла и, как его приготовить в домашних условиях.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от специалистов, чем полезно и насколько безопасно готовить на масле ГХИ и, как его очень просто приготовить в домашних условиях.

Польза масла ГХИ

В нем содержатся витамины (A, D, E, K), антиоксиданты и масляная кислота, но самое главное – в нем высокая точка дымления, а именно – 260С. При этом масло не окисляется и не становится канцерогенным при жарке, в отличие от других масел. Важно еще отметить, что ГХИ является отличным вариантом для людей с непереносимостью лактозы и казеина, так как в процессе длительного нагревания из масла удаляются молочные белки и сахар.

Как правильно приготовить масло ГХИ

Пошаговый процесс приготовления

1. Нарежьте масло кубиками и положите в кастрюлю с толстым дном. Начните нагревать на среднем огне до полного растворения, затем убавьте огонь до минимума. Масло должно томиться на очень слабом огне без крышки около 35 минут. В процессе оно разделится на три слоя: верхняя пена, прозрачный жир посередине и молочный осадок на дне. Периодически пену снимайте образующуюся белую пену шумовкой или ложкой.

2. Снимите кастрюлю с огня и дайте маслу немного остыть. Процедите его через несколько слоев марли или тонкую ткань в чистую стеклянную емкость, чтобы полностью удалить твердые частицы молока. Масло должно иметь приятный сливочно-ореховый аромат.

Важно: храните готовое масло ГХИ в стеклянной банке в сухом темном месте. Оно может сохранять свежесть при комнатной температуре несколько месяцев, а в холодильнике — до года!

