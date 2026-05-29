Не надо включать вентилятор: 15-минутный трюк, который поможет охладиться ночью во время жары

Хороший ночной сон в жаркую погоду может показаться почти недостижимым. Душные комнаты, толстые одеяла и затяжная влажность могут быстро превратить отдых в ад, заставляя многих из нас переворачиваться с боку на бок всю ночь.

Видео дня

Хотя многие используют вентиляторы для охлаждения, они могут быть дорогими, и все, что они на самом деле делают, это разгоняют горячий воздух по комнате. Зато известный клининговый инфлюенсер Линси Кромби предложила на своей странице в Facebook гениальное "действительно простое" решение, чтобы обеспечить вам "замечательный прохладный ночной сон".

Вместо того, чтобы идти и покупать вентилятор, все, что вам нужно сделать, это взять большой полиэтиленовый пакет и простыню.

"Заверните простыню в полиэтиленовую пленку и положите ее в морозильную камеру на 15 минут перед сном. Далее достаньте и положите в кровать, это обеспечит вам комфортный отдых ночью", – сказала она.

Ключ к этому лайфхаку заключается в снижении температуры тела, что может помочь легче заснуть.

Когда речь идет о том, что стоит делать в течение дня, чтобы предотвратить перегрев спальни, многие советуют держать шторы и жалюзи закрытыми. Это помогает блокировать прямые солнечные лучи и предотвращает духоту и перегрев в спальне.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как улучшить сон.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.