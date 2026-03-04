'Не медлите ни секунды': спасатели сказали, что надо делать в горах при сходе лавины. Видео

В Карпатах 4 и 5 марта ожидается значительная снеголавинная опасность из-за оттепели на высокогорье Западной и Центральной части Закарпатской области. Горы сейчас особенно опасны для туристов, поэтому спасатели ГСЧС призывают соблюдать правила безопасности и ответственно планировать путешествия.

Видео дня

Установка мобильного приложения "Спасение в горах" поможет быстро передать сигнал о помощи и координаты в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели отмечают: если вы стали свидетелем того, как лавина унесла человека, нельзя медлить ни секунды. Прежде всего, следует немедленно позвонить на номер 101 или 112 и четко сообщить, что произошло, где именно, сколько человек пострадало.

В видео и рекомендациях ГСЧС подробно объясняют, как правильно организовать поиск пострадавшего.

Сначала необходимо отметить точку отрыва лавины и линию ее движения, определить место, где человек пропал, и где лавина остановилась. Это станет первой зоной поиска, где следует проверять снег на наличие частей одежды, рук, ног, шапок или перчаток.

Если вы найдете предметы, принадлежащие пострадавшему, это указывает на приблизительное место его пребывания под снегом. Параллельно нужно координироваться с поисково-спасательной службой для организованного и безопасного спасения.

ГСЧС напоминает, что соблюдение этих правил и оперативное сообщение об опасных ситуациях может спасти жизнь во время схода лавин в высокогорье. Установка мобильного приложения "Спасение в горах" и знание базовых алгоритмов действий в случае лавины является обязательным для каждого туриста.

Как сообщал OBOZ.UA, увидеть водопады в Карпатах зимой – отдельное удовольствие для туристов. Тому, кому удалось взглянуть на весенние наводнения, повезет оценить всю мощь и вдохновение природы. Но и те, кто видят такое впервые остаются в восторге от сказочного серебристого потока, частично или полностью закованного в лед.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!