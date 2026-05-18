Не лабрадоры, боксеры или мопсы: три самые спокойные породы

Выбрать породу собаки может быть сложно, особенно если у вас никогда раньше ее не было. Но прежде чем остановить свой выбор, нужно знать, к чему вы готовы.

Если вы ищете энергичную собаку, вам понадобится резвый пес, которого нужно много выгуливать и с которым хочется много играть. Но если вы более расслаблены и хотите спокойную собаку, тогда вам стоит рассмотреть одну из этих трех пород, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов, любая собака в неправильных руках может быть проблематичной, поэтому вам нужно знать, прежде чем заводить домашнего любимца, что вы сможете удовлетворить все его потребности.

Английский мастиф

Они, как правило, от природы эмоционально стабильные, ласковые и мягкие, никогда не ищут конфликтов. Большинство проблем, которые вы видите, на самом деле связаны с размером и касаются дрессировки.

Мастиф послушный и покорный, но также грозный защитник тех, кто ему дорог. Им нужно примерно от 30 до 60 минут ходьбы в день.

Ретриверы

Эксперты рекомендуют лабрадоров и золотистых ретриверов, потому что они обычно прекрасно ладят с людьми и другими собаками.

Благодаря дружелюбному, игривому темпераменту и готовности угодить, мы можем понять, почему эти собаки являются любимцами семей. Им требуется один-два часа физических упражнений в день.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Они, как правило, очень милые, общительные и с ними легко жить. Имеют хороший уровень энергии, отличные семейные собаки, и они редко имеют такую сильную черту характера, которую можно увидеть в некоторых других маленьких породах.

Им нужно от 45 до 60 минут физических упражнений в день.

Всем этим собакам нужна дисциплина и хорошая социализация, чтобы стать милыми, всесторонне развитыми собаками.

