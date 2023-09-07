Дуже цікаві новини з країни безмірної величі й нано-технологій. Знаєте, вже не встигаю радіти та дивуватися, наскільки гарно по росії працює принцип "доміно" та ефект "бумерангу", санкції та ЗСУ.

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На росії відбувається значне подорожчання борошна та хлібобулочних виробів й це усе на фоні заяв про супер-нано-гіпер-врожаї, які – упс- поїдуть до Африки, а росіянам шиш без маку замість хліба.

Хлібозаводам росії стає дедалі складніше стримувати відпускні ціни на хліб на тлі значного зростання собівартості виробництва: підвищення відпускних цін у виробників до кінця року може становити 7–10%.

Востаннє промислові хлібозаводи підвищували відпускні ціни на свою продукцію навесні 2022 року після "непрогнозованого стрибкоподібного зростання всіх складових витрат". Ну, тобто коли вдарили санкціями й розсмішили "іскандери" на росії виникло непрогнозоване стрибкоподібне зростання, тобто усе за задумом великого стратега путіна, який усіх переграв.

У серпні на росії йшлося про ймовірне подорожчання хліба на 10%, але згодом ціна зросла до 15%. Основною причиною зростання цін названо "вихід росії із зернової угоди", який спричинив зростання цін на борошно і зерно. Серед інших причин — санкції, які спричинили зростання вартості обслуговування імпортного обладнання, та обвал курсу рубля, який позначився на вартості закупівлі іноземних компонентів, наприклад, імпортного солоду.

Але росіян запевняють, що нічого страшного у цьому не має, це все стратегія й все йде по плану. Росіянам ця локшина на вухах вже трошки заважає, але ще не давить. Бо ж є головний ворог та проблема усіх росіян, це США та НАТО. То, як пишуть у соцмережах самі росіяни, вони готові "потерпеть" й їсти трошки менше. Як ці новини вкладаються у їх дупу разом з новинами про "простили долг Африке", не зрозуміло.

На усіх хлібозаводах росії стоїть виключно імпортне обладнання, а до борошна додаються виключно імпортні складники, бо російський хліб це не просто борошно, сіль, цукор та дріжджі. Це – пальмове борошно, пальмова олія, стабілізатори, емульгатори й ще трішки хімії.

Щоб зменшити ціну на хліб, вирішено запустити нову соціальну лінійку, хлібовмісний продукт, де буде 20% борошна, усе інше замісники. Які саме, технологія не розголошується, бо ж нано-нано-нано, ми пам’ятаємо.

Щодо виходу росії з зернової угоди, так росіяни ж кидали у повітря кокошники, чепчики та панамки й кричали, як вони "уделали Европу, пусть поголодают". Якось до голоду у Європі не йде, а ось росіянам паски підтягувати вже пора, бажано на горлі.

Бо на фоні зростання цін на пальне, буде новий виток здорожчання хліба, ковбаси та інших продуктів харчування. А санкції роблять свою справу, дедалі більше виробничих ліній розбирають, щоб відремонтувати зламане, колись закінчаться й вони.

Подорожчання вже вдарило по карману курців,то більшість росіян готові палити фальсифікат, тобто цигарки, які виготовлені у підвалах та гаражах з картону та ароматизаторів.

Теж стосується майже усіх продуктів харчування та побутово-лікарських потреб. Суспільству варто готуватися до споживання замісників їжі, цигарок, побутової техніки та ліків. Тобто "да здравствует российское производство, самое производственное из производств". По російському телебаченню вже почалися масові передачі, де усміхнені ведучі розповідають про шкідливість імпортних продуктів харчування та розхвалюють російське виробництво.

Що ж, як я вже писала, є час розкидати каміння, а є час його збирати. Колись на московії – а це правдива та історична назва московського улусу – була популярна репа. Парена репа, смажена репа, товчена репа, квашена репа. Ото тепер девізом росіян має бути: Репой репу репай!

Бо нормальна їжа скоро стане привілеєм для багатих росіян, бідний клас буде їсти хлібовмісні, молоковмісні, ковбасовмісні та бензиновмисні продукти.

Це ж саме стосується й окупованих територій, бо ж туди поставляються продукти та побутові речі виготовлені на росії. То ті, хто мріяв "хоть поедим вкусного", "на россии все же делается для людей по ГОСТу" можуть насолодитися ковбасою з тирсою, бо ж туалетний папір, що виготовлюється на імпортному обладнані, теж буде розкішшю.