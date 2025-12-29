Не гречка и не овсянка: рассказываем, какая каша самая полезная и как ее правильно готовить

В основе перловой крупы – ячмень, очень древняя и ценная культура. Зерно ячменя содержит кроме клетчатки большое количество белка – около 15% в 100 г, для крупы это достаточно большой процент. Кроме этого, в ней имеется большой ассортимент минералов и витаминов – калий, кальций, железо, фосфор, медь, цинк, селен, витамины группы В, РР и Е.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, чем полезна перловая каша, с чем ее есть и как правильно готовить.

Мы используем в пищу ячмень в виде двух круп – ячневой и перловой

В зависимости от метода обработки ячменя. Ячневая крупа – это дробленое ячменное зерно, за счет этого в ней остается больше клетчатки. А перловая – это очищенные и частично шлифованные целые зерна ячменя с остатками плодовых и семенных оболочек.

Каша красоты

Перловку еще называют кашей красоты. Она содержит аминокислоту лизин – вещество, необходимое для выработки коллагена. Именно лизин делает кожу упругой, предотвращает появление морщин. А витамины В и Е в перловке помогают сохранить здоровыми ногти, волосы и кожу.

Природный антибиотик

Также в перловке содержится гордецин – природный антибиотик. Поэтому отвар из крупы и перловая каша помогают бороться с воспалительными заболеваниями кишечника и желудка и угнетают рост патогенной флоры. Перловая каша нормализует работу желудочно-пищеварительного тракта, полезна при заболеваниях почек и печени, артритах, гепатите, сахарном диабете.

Лучший источник клетчатки

Перловка является одним из лучших источников клетчатки среди круп. Но главное, что пищевые волокна в этой каше включают бета-глюкан – растворимое пищевое волокно, которое оказывает положительное влияние на иммунные клетки, снижает уровень глюкозы в крови, влияет на рост нормальной кишечной флоры, имеет пробиотический эффект, нормализует уровень холестерина и глюкозы в крови.

Как правильно готовить кашу

Прежде всего перед варкой каши замочите ее – на стакан промытой перловой крупы возьмите литр воды и выдержите около 10-12 часов. Тогда каша варится быстро, сохраняя все свои полезные свойства и получится крупяная и вкусная. Чтобы получить рассыпчатую кашу, можно добавить немного растительного масла.

С чем есть перловку

Она прекрасно сочетается с мясными или рыбными блюдами как гарнир. Перловку готовят с мясом, грибами, овощами, зеленью. Есть варианты блюда с фруктами или сухофруктами. А еще из перловки можно приготовить котлеты, супы, ризотто. Крупой фаршируют птицу. Перловку добавляют в фарш для голубцов.

Несмотря на несомненную пользу крупы, у нее есть ряд противопоказаний

Например, в перловке содержится глютен, поэтому ее нельзя употреблять при целиакии. Перловая крупа может вызвать чрезмерное газообразование, об этом следует помнить, если вы страдаете расстройством желудочно-кишечного тракта.

