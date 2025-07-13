Не говорите на украинском 'тобіш': откуда оно взялось и как правильно

Люди, которые долго пользовались в быту русским, склонны даже после перехода на украинский язык пользоваться привычными выражениями и конструкциями. К таким можно отнести выражение "то бишь".

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OBOZ.UA разбирался, что конкретно оно означает и откуда появилось. А также чем его стоит заменить, если вы хотите, чтобы ваша речь была свободной от русизмов.

Происходит выражение "то бишь" из старославянского языка, то есть заимствованием оно не является. В его основе лежит слово "баешь" – "говоришь". С учетом этого, выражение "то бишь" может толковаться, через конструкции "как говорится", "другими словами", которые совпадают с ним по значению.

Со временем конструкция "то бишь" и превратилась в объяснительный союз. Ими часто передают причинно-следственную или иную связь между частями сложного предложения. В таком виде он закрепился в русском языке. А вот в украинские словари не попал, ведь наш язык пошел другим путем развития

Полным аналогом к "то бишь" в украинском языке является слово "тобто". С помощью этого союза дополняют или раскрывают высказанную мысль, в значениях "а именно", "это значит". Кстати, этими фразами тоже можно заменить русизм "тобіш".

Итак, имеем целый словарик исконно украинских соответствий:

тобто;

себто;

цебто;

а саме;

чи то пак;

чи пак;

іншими словами;

це значить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли употреблять в украинском языке слово "путь".

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