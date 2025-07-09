Можно ли говорить на украинском 'путь': как заменить

Если вы любите погружаться в произведения украинских писателей, вы точно встречали в этих текстах слово "путь". Сейчас оно может производить впечатление проявления суржика в украинском языке или казаться неуместным.

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Действительно ли это так, разбирался OBOZ.UA. Рассказываем, также, как правильно употреблять это существительное.

Первое, на что стоит обратить внимание, что слово "путь", очевидно присущее нашему языку, имеет в нем женский род. Именно поэтому пожелание "в добрый путь" на украинский язык переводится как "в добру путь" – обратите внимание, как меняется род прилагательного.

Стилистически это слово также имеет ограничения по употреблению, ведь со временем перешло из разряда широко употребляемых в разряд устаревших. Такие слова могут быть вполне уместными в художественных текстах или в разговорной речи, если вам нужно высказаться возвышенным, торжественным стилем. В более официальной речи его лучше заменить на варианты "шлях", "дорога", "маршрут", "колія" и т.д.

Также существуют фразеологизмы, где слово "путь" является устоявшимся элементом. Мы уже упоминали один такой: в добрый путь.

Слово "путь" имеет в украинском языке несколько значений:

полоса земли, предназначенная для хождения, езды; путь, дорога; место, по которому можно пройти, проехать, по которому кто-нибудь идет, едет, что-то передвигается; дорога, путь; направление движения куда-либо, к определенному месту, откуда-то; процесс передвижения пешком, верхом или с помощью транспортных средств; путешествие.

Именно в этих значениях существительное можно встретить в примерах из литературы. Так же, как и употребить в своей речи.

А вот несколько фразеологизмов со словом "путь", которые вполне свободно употребляются в украинском языке:

вирушити в останню путь – умереть;

– умереть; провести в останню путь – принять участие в погребении;

– принять участие в погребении; пробивати собі путь – получать какие-то успехи или признание, быть зачинателем чего-то;

– получать какие-то успехи или признание, быть зачинателем чего-то; вивести на праведну путь – помочь кому-то исправить свое поведение или взгляды;

– помочь кому-то исправить свое поведение или взгляды; верстати путь – направляться куда-то;

– направляться куда-то; повернути на путь праведних – начать жить в соответствии с общественными нормами;

– начать жить в соответствии с общественными нормами; наставляти когось на добру путь – воспитывать, давать полезные советы, направлять чьи-то действия;

– воспитывать, давать полезные советы, направлять чьи-то действия; збиватися з путі – терять правильное направление в своих действиях или поведении;

– терять правильное направление в своих действиях или поведении; в добру путь – пожелание удачной, легкой дороги.

Итак, как видим, слово "путь" не является проявлением суржика в украинском языке – это существительное так же принадлежит нам, как и некоторым другим народам. Однако его употребление является определенным образом ограниченным и не везде данное слово будет уместным.

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