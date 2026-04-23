Не говорите 'куропатка': как будет правильно на украинском

Украинский язык обогащен многими аутентичными названиями представителей фауны, однако из-за длительного господства русскоязычности в наш обиход проникли суржиковые слова. Одним из таких примеров является использование названия "куропатка".

Такая замена нивелирует естественное звучание нашего языка и отдаляет нас от правильных языковых норм. Важно понимать, что терминологическая точность является признаком культурной грамотности любого говорящего. OBOZ.UA предлагает правильный перевод названия этой птицы и подробнее узнать о ее биологических особенностях.

Как сказать "куропатка" на украинском

Правильным названием для этой птицы в украинском языке является "куріпка". Это слово зафиксировано в словарях как народное название для определенных видов птиц отряда куриных. Использование термина "куропатка" является языковой ошибкой, вызванной прямым заимствованием из русского языка. Поэтому, стремясь сохранить чистоту речи, стоит навсегда отказаться от русизмов в пользу украинского соответствия.

Куропатка: интересные факты о птице

Куропатка по своему телосложению напоминает небольшую домашнюю курицу, размером чуть больше сизого голубя. Птицы имеют короткие крылья и хвост, желтоватый клюв и серо-желтые лапы. Окраска особей различается: самцы отличаются наличием каштанового пятна на брюхе, тогда как самки и молодые птицы имеют менее выраженные признаки.

Эти пернатые ведут оседлый образ жизни, объединяясь в семейные группы или более крупные стаи в зимний период для совместного выживания. В холодное время года они сбиваются в плотные кучки, чтобы сохранить драгоценное тепло и выжить во время морозов. В случае возникновения угрозы птицы способны быстро взлетать, прятаться в высокой траве или замирать, полагаясь на свой маскировочный окрас.

Процесс размножения начинается в конце марта, когда птицы формируют пары. Брачные игры сопровождаются характерными звуками самцов, которые яростно охраняют выбранную территорию от соперников. Гнездо куропатка обустраивает прямо на земле, тщательно выстилая ямку мягкими стеблями трав.

В мае самка откладывает до двух десятков яиц, которые насиживает в течение трех недель. Самец все это время находится рядом, обеспечивая безопасность кладки. Птенцы, появляющиеся на свет, очень быстро становятся самостоятельными и покидают гнездо, однако первый свой зимний сезон проводят под родительским крылом.

Несмотря на значительную пользу для экосистемы, поскольку куропатки уничтожают вредных насекомых и семена сорняков, их численность в Украине постоянно уменьшается. Главными вызовами для выживания вида является интенсивное аграрное производство, использование пестицидов и деятельность хищников. Из-за критической ситуации птица находится под охраной международных соглашений, в частности Бернской конвенции, целью которой является сохранение этого вида.

