Не для поста: Валик Михиенко поделился рецептом самых вкусных зраз с моцареллой

Домашние, вкусные и очень сытные картофельные зразы – лучшее блюдо для обеда и даже ужина. Готовятся они всегда из картофельной основы, а вот начинки могут быть разные, например, очень вкусно будет с сыром, грибами.

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Валик Михиенко поделился в Instagram рецептом очень вкусных домашних зраз с тертой моцареллой.

Ингредиенты:

Картофель – 7 шт

Желток – 2 шт

Мука – 100 г

Масло сливочное – 50 г

Начинка:

Моцарелла или сулугуни, или какой сыр любите – 1 упаковка

Соль

Соус:

Сметана – 300г

Укроп – половина пучка

Лимон – половинка

Чеснок – 1-2 зуб.

Соль

Перец

Способ приготовления:

1. Отварите, почистите и разомните картофель, добавьте растопленное сливочное масло. Перемешайте, добавьте муку, яйцо и хорошо перемешайте.

2. Натрите сыр. Расстелите пищевую пленку, смажьте ее растительным маслом, сверху выложите картофельное тесто, сверху сыр, сформируйте зраз.

3. Пожарьте до золотистости с двух сторон.

4. Смешайте все ингредиенты для соуса.

Подавайте зразы горячими, с соусом!

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