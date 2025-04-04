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Не для поста: Валик Михиенко поделился рецептом самых вкусных зраз с моцареллой

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт зраз от Валика Михиенко

Домашние, вкусные и очень сытные картофельные зразы – лучшее блюдо для обеда и даже ужина. Готовятся они всегда из картофельной основы, а вот начинки могут быть разные, например, очень вкусно будет с сыром, грибами.

Видео дня
Зразы с сыром

Валик Михиенко поделился в Instagram рецептом очень вкусных домашних зраз с тертой моцареллой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Картофель – 7 шт
  • Желток – 2 шт
  • Мука – 100 г
  • Масло сливочное – 50 г

Начинка: 

  • Моцарелла или сулугуни, или какой сыр любите – 1 упаковка 
  • Соль

Соус:

  • Сметана – 300г
  • Укроп – половина пучка
  • Лимон – половинка
  • Чеснок – 1-2 зуб. 
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления: 

1. Отварите, почистите и разомните картофель, добавьте растопленное сливочное масло. Перемешайте, добавьте муку, яйцо и хорошо перемешайте. 

Картофельное тесто

2. Натрите сыр. Расстелите пищевую пленку, смажьте ее растительным маслом, сверху выложите картофельное тесто, сверху сыр, сформируйте зраз.

Начинка для зраз

3. Пожарьте до золотистости с двух сторон.

Жареные зразы

4. Смешайте все ингредиенты для соуса.

Соус для блюда

Подавайте зразы горячими, с соусом!

Готовые зразы

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