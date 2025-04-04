Не для поста: Валик Михиенко поделился рецептом самых вкусных зраз с моцареллой
Домашние, вкусные и очень сытные картофельные зразы – лучшее блюдо для обеда и даже ужина. Готовятся они всегда из картофельной основы, а вот начинки могут быть разные, например, очень вкусно будет с сыром, грибами.
Валик Михиенко поделился в Instagram рецептом очень вкусных домашних зраз с тертой моцареллой.
Ингредиенты:
- Картофель – 7 шт
- Желток – 2 шт
- Мука – 100 г
- Масло сливочное – 50 г
Начинка:
- Моцарелла или сулугуни, или какой сыр любите – 1 упаковка
- Соль
Соус:
- Сметана – 300г
- Укроп – половина пучка
- Лимон – половинка
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Соль
- Перец
Способ приготовления:
1. Отварите, почистите и разомните картофель, добавьте растопленное сливочное масло. Перемешайте, добавьте муку, яйцо и хорошо перемешайте.
2. Натрите сыр. Расстелите пищевую пленку, смажьте ее растительным маслом, сверху выложите картофельное тесто, сверху сыр, сформируйте зраз.
3. Пожарьте до золотистости с двух сторон.
4. Смешайте все ингредиенты для соуса.
Подавайте зразы горячими, с соусом!
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