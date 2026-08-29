Не делайте этого в сентябре: вам не повезет в любви

Сентябрь ассоциируется с началом нового этапа, но, согласно древним поверьям, не каждое изменение к лучшему. Тем, кто планирует принять важные решения, касающиеся своих отношений, следует быть особенно осторожными.

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Народные поверья также связывают с этим месяцем и другие запреты. Некоторые касаются растений, другие — повседневных привычек, а третьи — нашего отношения к прошлому, пишет OBOZ.UA.

Одно распространенное поверье гласит, что помолвка в сентябре особенно рискованна. Согласно этому поверью, даже успешные отношения могут столкнуться с серьезными проблемами в будущем, если решение о вступлении в брак будет принято в этом месяце. Конечно, нет никаких доказательств того, что дата помолвки влияет на продолжительность отношений.

Это всего лишь суеверие, но для тех, кто придерживается народных верований, это может стать достаточной причиной, чтобы подождать до октября, прежде чем надеть обручальное кольцо.

Сентябрь также связан с суевериями, касающимися вереска. В некоторых традициях эти растения ассоциировались со смертью, мимолетностью и несчастьем, поэтому суеверные люди избегали держать их в помещении, особенно во время торжеств, связанных с любовью.

Согласно народным толкованиям, просмотр старых фотографий в сентябре может усилить ностальгию и затруднить возвращение хорошего настроения. На практике, конечно, просмотр фотографий вряд ли может принести неудачу. Однако для некоторых возвращение к воспоминаниям в сентябре может на самом деле вызвать еще большую ностальгию, особенно когда лето заканчивается и начинается новый этап года.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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