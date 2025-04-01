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Не будет трескаться и липнуть к рукам: самая удачная глазурь для пасок из сахарной пудры и желатина

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
135
Не будет трескаться и липнуть к рукам: самая удачная глазурь для пасок из сахарной пудры и желатина

Глазурь для паски – идеальное украшения для пасхальной выпечки. Для приготовления можно использовать белок, сахарную пудру, а также лимонный сок, желе и просто желатин. 

Видео дня
Из чего приготовить глазурь для пасок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и удачной глазури из желатина, с сахарной пудрой и соком лимона.  

Рецепт глазури

Ингредиенты:

  • быстрорастворимый желатин – 1 ч.л. + вода 1 ст.л.
  • сахарная пудра – 100 гр + 2 ст.л. воды
  • лимонный сок – 1 ст.л. или пару кристалликов лимонной кислоты

Способ приготовления: 

1. Желатин залить 1 ст.л. воды и оставить набухнуть.

Основа для глазури

2. К сахарной пудре добавить 2 ст.л. воды, лимонный сок и поставить на огонь. Помешиваем и доводим до кипения. После закипания выключаем огонь, добавляем набухший желатин и помешиваем до растворения.

Приготовления глазури

3. Всю массу желатинную переливаем в миску, все что осталось на дне кастрюли тоже. Взбиваем миксером на минимальной скорости 3-4 минуты. Чтобы глазурь была прозрачна сбивать 3 минуты, чтобы густая как у меня на видео 4 минуты (до густой пены).

Сколько готовится глазурь

4. Быстро каждую пасочку погружаем в глазурь и быстро украшаем потому, что глазурь быстро застывает. Оставить на час, чтобы глазурь застыла хорошо и не липла в руки.

Готовая глазурь

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