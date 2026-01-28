Когда весеннее равноденствие в 2026 году: точная дата

Весеннее равноденствие – это астрономическое событие, которое во многих странах знаменует начало весны. Именно с этого момента световой день начинает преобладать над ночью. Для многих людей равноденствие ассоциируется с обновлением природы, ростом света и постепенным возвращением тепла.

Дата этого события не является фиксированной и может меняться из года в год. OBOZ.UA рассказывает, когда будет весеннее равноденствие в 2026 году.

Точная дата весеннего равноденствия

В 2026 году весеннее равноденствие наступит 20 марта.

Для Украины событие произойдет в 16:45 по киевскому времени.

Именно в этот момент Солнце пересечет небесный экватор и будет находиться строго над экватором Земли. Оно взойдет почти точно на востоке и зайдет почти точно на западе. После этого дня продолжительность светового времени начнет постепенно увеличиваться вплоть до летнего солнцестояния 21 июня.

Что такое весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие – это астрономический момент, когда продолжительность дня и ночи почти одинакова. Такое явление происходит дважды в год: весной и осенью. В северном полушарии оно означает завершение зимы и начало весны, тогда как в южном – начало осени.

Согласно астрономическим критериям, именно день равноденствия считается официальным началом весны, а не 1 марта.

Почему дата и время равноденствия меняются

Дата весеннего равноденствия не всегда приходится на 20 марта. Иногда это может быть 19 или 21 число. Причина – в продолжительности вращения Земли вокруг Солнца.

Астрономический год длится 365 дней, 5 часов и 48 минут, тогда как календарный год имеет только 365 дней. Чтобы компенсировать эту разницу, каждые четыре года добавляется високосный день. Именно из-за этого механизма время и дата равноденствия постепенно сдвигаются.

После 20 марта 2026 года каждый следующий день будет становиться длиннее в среднем на 3–4 минуты. Это продлится до летнего солнцестояния в июне, когда световой день будет самым длинным в году.

