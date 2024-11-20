Называл 'людоловами': в Черкасской области мужчина сообщал о местах работы ТЦК и поплатился

Житель Черкасской области с помощью социальной сети Telegram сообщал о местонахождении работников территориального центра комплектования. Он называл их разными кодовыми словами.

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Ему назначили условный срок. Об этом стало известно из приговора Звенигородского районного суда, сообщает "18000".

Как отметили в суде, мужчина в телеграмме сообщал о местах работы работников ТЦК. Он обозначал их с помощью разных кодовых слов (дословные цитаты – ред.):

"Серый Дастер переезд";

"Мрео звенящая-гроза";

"Мревь людоловы";

"По селе катаюца поюркивки мусора".

Какой приговор назначил суд

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины) и назначил ему наказание в виде пяти лет тюрьмы. Однако согласно ст. 75 УК Украины, наказание было заменено на два года условного срока. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Львовщины выиграл суд против территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации. Львовский окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, имеющего вторую группу инвалидности, после того, как ТЦК не ответил на три его обращения о предоставлении отсрочки.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября 2024 г. в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

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