Называл "людоловами": в Черкасской области мужчина сообщал о местах работы ТЦК и поплатился
Житель Черкасской области с помощью социальной сети Telegram сообщал о местонахождении работников территориального центра комплектования. Он называл их разными кодовыми словами.
Ему назначили условный срок. Об этом стало известно из приговора Звенигородского районного суда, сообщает "18000".
Как отметили в суде, мужчина в телеграмме сообщал о местах работы работников ТЦК. Он обозначал их с помощью разных кодовых слов (дословные цитаты – ред.):
"Серый Дастер переезд";
"Мрео звенящая-гроза";
"Мревь людоловы";
"По селе катаюца поюркивки мусора".
Какой приговор назначил суд
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины) и назначил ему наказание в виде пяти лет тюрьмы. Однако согласно ст. 75 УК Украины, наказание было заменено на два года условного срока. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
Как сообщал OBOZ.UA, житель Львовщины выиграл суд против территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации. Львовский окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, имеющего вторую группу инвалидности, после того, как ТЦК не ответил на три его обращения о предоставлении отсрочки.
Ранее сообщалось, что с 9 ноября 2024 г. в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.
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