Названы знаки зодиака, которым больше всего повезет во время первого летнего полнолуния 2026

Полнолуние в Козероге, которое наступит в понедельник, 29 июня, является одним из самых приятных и позитивных лунных событий 2026 года. Оно происходит всего лишь на девятый день сезона Рака и является первым крупным лунным событием лета, которое энергично помогает нам завершить определенные темы, когда мы переходим к новым.

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Первое полнолуние лета 2026 года принесет всплеск удачи, возможностей и эмоциональной ясности четырём знакам зодиака, готовым начать новую главу своей жизни, пишет OBOZ.UA.

Стрелец

В течение прошлого года Юпитер – ваш планетарный управитель – путешествовал по вашему восьмому дому трансформации, вдохновляя вас стать лучшей версией себя. Когда Юпитер выходит из Рака в эту полную луну, вы сможете увидеть результаты своих длительных усилий. На материальном уровне вы можете получить чек или предложение заработать больше денег. На духовном уровне вы можете почувствовать повышенное чувство собственного достоинства и лучше осознать свои возможности и то, что вы приносите миру. Вы также закрываете главу глубокого исцеления в вашей семье и среди предков, что позволит вам увидеть своё будущее в более ярком свете.

Весы

С 9 июня 2025 года Юпитер в Раке вдохновляет вас оставить свой след. Полнолуние в Козероге 29 июня может укрепить проекты, партнерства и возможности, которые вы изучали, а также напомнить вам о необходимости заботиться о своей основе. Вы сможете поддерживать то, что вы построили для себя в профессиональном плане, а также создавать больше пространства для времяпрепровождения с семьей и друзьями. Если возможность из прошлого вернётся из-за ретроградного Меркурия, возможно, вам стоит дать себе четыре недели, прежде чем принять её. Нептун, который сейчас активирует ваш сектор партнёрства, может привести к путанице в том, как двигаться дальше.

Рак

С 9 июня 2025 года Юпитер, проходящий по вашему знаку, вдохновляет следовать за своими мечтами. Вы выросли как личность, но вам также пришлось преодолеть неуверенность в своих лидерских качествах. Поскольку Юпитер готовится покинуть ваш знак в это полнолуние, вы можете получить небесный подарок в виде хороших новостей, касающихся вашей карьеры, делового партнерства или романтических отношений. Поскольку Меркурий движется ретроградно в вашем знаке с 29 июня по 23 июля, вы можете почувствовать, как темы прошлого года возвращаются на повестку дня. Полнолуния — эмоциональные периоды, и когда вы позволяете себе вернуться в прошлое, вы можете глубже осознать, какой долгий путь вы прошли, дорогой Рак.

Козерог

С 9 июня 2025 года Юпитер, проходящий по вашему знаку, вдохновляет вас следовать за своими мечтами. Вы выросли как личность, но вам также пришлось преодолеть любые сомнения относительно ваших лидерских качеств. Поскольку Юпитер готовится покинуть ваш знак в это полнолуние, вы можете получить небесный подарок в виде хороших новостей, касающихся вашей карьеры, делового партнерства или романтических отношений. Поскольку Меркурий движется ретроградно в вашем знаке с 29 июня по 23 июля, вы можете почувствовать, как темы прошлого года возвращаются на повестку дня. Полнолуния — эмоциональные периоды, и когда вы позволяете себе вернуться в прошлое, вы можете глубже осознать, какой долгий путь вы прошли, дорогой Рак.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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