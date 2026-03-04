Названы три знака зодиака, которые будут самыми счастливыми в марте 2026: жизнь изменится к лучшему

Март 2026 года принесет не только весеннюю солнечную погоду, но и настоящее энергетическое возрождение звезд. Планеты выравниваются таким образом, что обещают прорывы там, где мы раньше двигались по кругу.

Юпитер, планета счастья и расширения, завершает свое ретроградное путешествие и готовится к прямому движению, что означает зеленый свет для всех тех проектов и желаний, которые были на паузе. Но, как всегда в астрологии, некоторым людям везет больше, пишет OBOZ.UA.

Телец: космический победитель месяца

Март 2026 года официально станет вашим месяцем: Юпитер в Раке переходит в прямое движение в вашем третьем доме общения, а это значит, что вы наконец-то найдете правильные слова в нужное время. Все те идеи, которые вы вынашивали в голове, теперь получат шанс воплотиться в жизнь.

Но это еще не все. Солнце, Меркурий, Венера и Марс сходятся в Рыбах в вашем одиннадцатом доме сообщества и нетворкинга. Это буквально космическое приглашение на вечеринку. Люди будут искать вас, двери будут открываться, а возможности для продвижения появятся благодаря новым знакомствам.

Полнолуние с лунным затмением 2 марта попадает в ваш пятый дом любви и творчества, принося роковые повороты в сердечных делах. Если вы одиноки, вы можете встретить кого-то, кто перевернет ваш мир, а если вы находитесь в отношениях, вы почувствуете возрождение в ваших отношениях.

Рак: тихая вода плотину рвет

Рак, март принесет вам то, что вам больше всего нужно – ощущение безопасности, смешанное с захватывающим прогрессом. Наконец-то дела движутся в карьерной сфере. Не ожидайте взрывной драмы, а скорее спокойного, надежного прогресса, который строит империи.

Ваша интуиция в этом месяце будет острой, как бритва, поэтому доверяйте ей, принимая деловые решения. Юпитер в вашем знаке дает вам дополнительную защиту и расширяет ваш кругозор. Вас может ждать деловая поездка за границу или сотрудничество с иностранными партнерами, что будет чрезвычайно выгодным в долгосрочной перспективе.

В любви вы почувствуете потребность в более глубокой связи. Вас не будут интересовать поверхностные отношения; вы будете искать душу, которая резонирует с вашей. И поверьте, вы найдете ее там, где меньше всего ожидаете – возможно, на образовательном или культурном мероприятии. Март – это время выйти из своей скорлупы и показать миру, кто вы есть на самом деле.

Близнецы: общение открывает все двери

Для близнецов март будет похож на поездку на поезде смерти – быстрым, увлекательным и полным адреналина. Солнце проходит через ваш третий дом общения, который является вашей естественной местностью. Ваш ум будет работать со скоростью света, ваши идеи будут блестящими, а ваша сила убеждения будет на пике.

Это идеальное время для переговоров о повышении зарплаты, презентации нового проекта или начала написания книги, о которой вы говорили годами. Марс в Тельце немного вас заземлит, что хорошо, поскольку придаст вам настойчивости, чтобы довести дело до конца. Большой акцент делается на путешествиях – короткие поездки, поездки на выходные или даже спонтанный прыжок в самолет – это то, что зарядит ваши батарейки.

Вы будете магнитом в любви. Для интересных разговоров и интеллектуальной стимуляции. Если вы одиноки, ищите любовь в местах, где люди учатся или обмениваются идеями. Скука будет запретным словом в этом месяце.

