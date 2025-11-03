Названы семь самых странных вещей, которые можно положить в посудомойку

Посудомоечные машины были созданы для мытья предметов повседневного обихода, таких как тарелки, ножи и вилки, но есть некоторые удивительные предметы, которые также можно мыть в этих машинах.

Такие предметы, как деревянные ложки, разделочные доски и изолированные кувшины или бутылки с водой, никогда не следует класть внутрь, но блогер @anna_louisa_at_home в TikTok поделилась некоторыми странными предметами, которые можно мыть в посудомойке.

Итак, она назвала семь таких вещей: губки для чистки, пластиковые детские игрушки, силиконовые чехлы для телефонов, вазы и даже фильтры для вытяжки.

Седьмой вещью, которую она положила в посудомоечную машину, была щетка для волос, что смутило других пользователей TikTok.

Один комментатор был обеспокоен этим видео и спросил: "А как же волосы?", но блогерша ответила, что заранее удалила все волосы.

Другой комментатор поделился, для чего он использовал посудомоечную машину, сказав: "Туда можно класть грязные кроксы, они становятся как новые".

