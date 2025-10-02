Топ-3 предметов, которые категорически нельзя класть в посудомоечную машину

Владельцев посудомоечных машин предостерегли от размещения в своих посудомоечных машинах трех типов кухонной посуды: пластика, нержавеющей стали и дерева.

Видео дня

Специалисты по бытовой технике Hisense UK обнаружили, что посуда, изготовленная из этих материалов, может повредиться во время цикла мытья в посудомоечной машине или потенциально стать рассадником бактерий, пишет Express.

"Пластиковые контейнеры, деревянную утварь и предметы с металлическими ободками, в частности, всегда следует мыть вручную, если вы хотите, чтобы они оставались безопасными, функциональными и долговечными", - отметила менеджер по маркетингу продуктов Хлоя Бланчфилд.

Специалисты обнаружили, что эти материалы просто не выдерживают сильного нагрева, агрессивных моющих средств и мощных струй воды.

Некоторые пластиковые и деревянные изделия могут иметь на дне символ, указывающий на то, можно ли мыть их в посудомоечной машине при определенных температурах. Однако постоянное использование этого прибора может привести к тому, что материал начнет деформироваться, выцветать или раскалываться из-за температуры и сотрясения.

Зато трещины и деформации могут сделать посуду менее герметичной, что приведет к потере ее основной функции и потенциально к снижению санитарных норм. Рекомендуется размещать пластиковую и деревянную посуду, которую разрешено, согласно инструкции, мыть в посудомойке, на верхней полке, расположенной дальше всего от нагревательного элемента, и выбирать режим низкой температуры.

Мягкое моющее средство также может предотвратить дальнейшее повреждение этих предметов. Тепло и влага внутри посудомоечной машины могут привести к расширению и растрескиванию древесины. В этих трещинах могут накапливаться бактерии, циркулирующие вокруг посудомоечной машины.

Деревянные изделия лучше мыть вручную с мягким моющим средством и теплой водой, а затем сразу сушить после мытья. В идеале, дайте изделиям немного высохнуть на воздухе, поставив их вертикально.

В конце концов, изделия из нержавеющей стали и металлических ободков могут быть безвозвратно повреждены, если мыть их в посудомоечной машине. Агрессивные моющие средства могут вызвать ржавление и обесцвечивание, что, вероятно, также будет означать, что изделия вскоре придется заменить.

Металлические предметы с антипригарным покрытием или другой специальной отделкой также могут быть повреждены высокой температурой и моющим средством в посудомоечной машине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно загружать посудомоечную машину.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.