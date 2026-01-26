Названы пять типов людей, которым, скорее всего, не стоит заводить собаку

Собак считают лучшим другом человека, но владение домашним любимцем подходит не всем. Это – значительная ответственность, которая выходит далеко за рамки объятий и игр; собаки требуют целенаправленного внимания, терпения и готовности ставить их благополучие на первое место.

Один кинолог, известный в сети как Сэм-дрессировщик, предупредил, что некоторые люди, несмотря на добрые намерения, могут быть не подходящими владельцами собак из-за своих черт характера, пишет Express.

"Мама или папа"

Они отказываются относиться к собаке как к животному. Их собаки удовлетворяют ненормальную потребность во внимании и обществе, что лишает их достоинства.

Такие люди отвергают мысль о том, что собаки – это стайные животные, которые нуждаются в твердом руководстве для процветания.

Без надлежащих границ и дрессировки собакам трудно овладеть командами, соблюдать домашние правила и решать проблемы с поведением.

"Ленивец"

Пока такой человек не имеет мотивации дрессировать собаку и ухаживать за ней, ему не следует заводить домашнее животное.

Если такой человек все же завел собаку, кинолог предлагает ему нанять личного тренера, который бы работал вместе как с владельцем, так и с домашним любимцем, чтобы поддерживать энтузиазм и преданность.

"Невежда"

Некоторые позволяют своей собаке бегать по улицам, или не делают прививки, или позволяют детям или взрослым провоцировать свою собаку на взрывную атаку, или не контролируют свою опасную агрессивную собаку, или не защищают свою собаку от вреда.

Скнара

Они ищут выгодные предложения, когда ухаживают за своей собакой. Их представление о выгодных предложениях заключается не в том, чтобы получить что-то лучшее за свои деньги, а в том, чтобы найти оправдание, почему они вообще не должны тратить деньги на свою собаку.

Покупатель

Это касается людей, которые заводят собаку, потому что хотят обратить на себя внимание других людей, а не потому, что испытывают потребность в собаке-компаньоне. Этим людям не хватает сочувствия к собакам, и они, вероятно, "выбросят" ее со временем, чтобы завести другую.

