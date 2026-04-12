Названы пять фруктов, которыми можно заменить магазинные лакомства для собак

Каждая собака заслуживает лакомства время от времени, будь то за выполнение команд, трюки или просто за то, что она послушная.

Зоомагазины полны вкусных вознаграждений, которыми можно похвалить своего лучшего друга и развлечь его, но есть также множество натуральных альтернатив, которые так же хороши, если не лучше, – и многие из них нравятся и людям, пишет OBOZ.UA.

Фрукты, которыми можно кормить собаку

Первый из них идеально подходит для жаркого дня: арбуз. Он примерно на 90 процентов состоит из воды, что делает его отличной увлажняющей закуской, особенно в жаркую погоду. Он также содержит витамины А и С, которые поддерживают иммунитет и здоровье кожи.

Номер два – еще один летний фаворит: клубника. Она богата витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают поддерживать иммунную систему и могут помочь уменьшить воспаление.

Яблоки также могут быть отличным лакомством. Они содержат клетчатку, которая помогает поддерживать здоровье пищеварения и может способствовать качеству стула.

Четвертые в списке – бананы. Они богаты калием, который поддерживает функцию мышц и нервов. Они также содержат витамин B6, витамин C и клетчатку, которые помогают в энергетическом обмене и пищеварении.

Завершает список черника. Её часто считают суперпродуктом, поскольку она богата антиоксидантами, в частности антоцианами, которые помогают защитить клетки от окислительного повреждения. Она также содержит витамин С, витамин К и клетчатку, поддерживающую иммунную функцию и пищеварение. Их небольшой размер делает ее отличным низкокалорийным средством для тренировок.

