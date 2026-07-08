Названа особенность людей, пьющих кофе без сахара

Популярный стереотип о том, что любители крепкого черного кофе обладают железной дисциплиной, сильным характером и повышенной сосредоточенностью, оказался мифом. Ученые выяснили, что за привычкой пить горький напиток скрываются особенности метаболизма и обычная биологическая дрессировка.

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Масштабные исследования показывают, что стереотипы о любителях черного кофе был ошибочным. Об этом говорится в научном исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Миф о "железной дисциплине"

В культурном сознании прочно закрепился образ: человек, заказывающий строгий черный кофе, воспринимается как более серьезный, деловой и сосредоточенный по сравнению с теми, кто предпочитает сладкий ванильный латте на овсяном молоке. Однако масштабные исследования показывают, что этот сценарий почти полностью неверен. Связь между фокусом и употреблением черного кофе является надуманной психологической иллюзией, которую люди создали сами для подкрепления собственной "устойчивости".

Наиболее масштабное исследование на эту тему было опубликовано в 2018 году с использованием данных более чем 400 тыс. участников Британского биобанка (UK Biobank). Ученые изучали, как генетическая чувствительность к горькому вкусу связана с фактическим потреблением напитка. Первоначальная гипотеза казалась очевидной: те, кто сильнее ощущает горечь, должны пить меньше кофе, но результаты показали обратное.

По словам старшего научного сотрудника и доцента, доктора философии Мэрилин Корнелис, люди с повышенной восприимчивостью к кофеину пьют кофе чаще и в больших объемах. Причина кроется в "выученном положительном подкреплении". Мозг этих людей настолько четко связал горький сигнал с последующим бодрящим эффектом стимулятора, что сама по себе горечь перестала быть предупреждением об опасности и превратилась в сигнал к получению удовольствия. Это не проявление силы воли, а условный рефлекс, схожий с дрессировкой: тот же механизм, который заставляет собаку пускать слюну при звуке звонка, заставляет человека предвкушать бодрость от одного лишь запаха френч-пресса.

Что на самом деле скрывает горькая чашка

Если способ употребления кофе и может что-то рассказать о человеке, то это не его характер, а биологическая биография, написанная в чашке. Любители чистого черного кофе, как правило, обладают генами, которые обеспечивают более быстрый метаболизм кофеина. Их печень перерабатывает стимулятор стремительно, из-за чего организм быстрее и чаще требует новую, более концентрированную дозу. Черная чашка сигнализирует не о более остром уме, а просто об организме, который перерабатывает кофеин достаточно быстро, чтобы постоянно просить еще.

Пытаясь найти связь между вкусовыми предпочтениями и личностью, ученые Кристина Сагиоглу и Тобиас Грейтмайер в 2015 году провели опрос среди около 1000 американцев (исследование опубликовано в журнале Appetite). Результаты удивили: сильная любовь к горькой пище показала небольшую корреляцию со "злонамеренными чертами характера". Конечно, это не делает любителей эспрессо злодеями, но окончательно разрушает культурный миф об их исключительной ментальной стойкости, заменяя его научно доказанными фактами: быстрым метаболизмом, многократным воздействием и условным рефлексом.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые из Техасского университета A&M обнаружили биологический механизм, объясняющий, почему регулярное употребление кофе связывают с долголетием и более низким риском развития хронических заболеваний. Исследование показало, что отдельные компоненты напитка взаимодействуют с рецептором, который помогает организму реагировать на повреждение клеток и процессы старения.

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