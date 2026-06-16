Назвал Путина "дьяволом"? Митрополит УПЦ МП Павел сделал заявление об атаке на Успенский собор. Видео

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (Лебедь) (он же "Паша Мерседес") прокомментировал российский удар по Киево-Печерской лавре. В своем обращении священнослужитель не обвинил Россию в ударе, однако заявил, что атаку совершил "дьявол".

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Его обращение приводит официальный сайт Киево-Печерской лавры. По его словам, соболезнования в связи с атакой выражают верующие, в частности, из России.

Что говорит митрополит

В обращении клирик назвал повреждение храма "горем" для православных верующих во всем мире.

"Люди, которые считают, что это они делают – это делает дьявол", – сказал митрополит.

Он добавил, что "враг рода человеческого выступил не против людей, а против Бога" и выразил убеждение, что "наступит конец этим злодеяниям". В то же время, кто именно нанес удар по Лавре, он не уточнил, однако сказал, что из-за повреждения святыни "сочувствуют люди в разных странах мира", назвав Грецию, Грузию, Индию и Россию.

"Все верующие и неверующие во вселенной сочувствуют – и в Греции, и в Грузии, и в Индии, и в России", – отметил митрополит и добавил о якобы "преследовании" УПЦ МП.

Отметим, что сам митрополит до этого угрожал физическим насилием сотрудникам СМИ. Кроме того, он отказался признавать, что Россия напала на Украину. В окружении охраны вошел на территорию Лавры, при этом жаловался, что его якобы "провоцируют".

Кроме того, на фоне выселения из Киево-Печерской лавры он разразился угрозами и проклятиями в адрес Владимира Зеленского, "гарантируя", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви. Три года назад, в апреле, СБУ вручила ему подозрение.

Удар по Киево-Печерской лавре

В ночь на 15 июня Россия совершила масштабную ракетно-дроновую атаку на Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове.

Киево-Печерская лавра также подверглась атаке – враг атаковал ее дважды, возникли пожары. В частности, пожар вспыхнул на крыше Успенского собора, огонь охватил площадь около 800 квадратных метров. Попадание было и в "Мистецький арсенал", где также вспыхнул пожар.

"Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, одной из величайших святынь христианства, Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории. Он должен быть проклят навеки. И он проиграет эту войну", – прокомментировал удар министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что удар РФ по Успенскому собору был целенаправленным. Он назвал его преступлением против христианской культуры. А митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что Россия не случайно выбрала для своих атак такие объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро осудил российский удар по Киево-Печерской лавре, назвав его неприемлемым. Он сравнил удар по лавре с потенциальным разрушением для Франции таких символов, как Нотр-Дам-де-Пари или аббатство Сен-Дени, подчеркивая их одинаковую значимость для национальной идентичности.

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