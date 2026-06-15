"Абсурд": в МИД Украины прокомментировали реакцию ЮНЕСКО на российский обстрел Киево-Печерской лавры

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали ЮНЕСКО за отказ прямо назвать Россию ответственной за разрушение Киево-Печерской лавры в результате обстрела. В ведомстве заявили, что такая позиция противоречит мандату организации, которая должна защищать мировое культурное наследие.

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Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X. Его реакция стала ответом на заявление ЮНЕСКО о повреждении объекта всемирного наследия в Киеве, в котором организация не указала, что именно Россия несет ответственность за атаку.

В МИД назвали позицию ЮНЕСКО абсурдной

Тихий раскритиковал формулировку международной организации и заявил, что нежелание прямо назвать Россию виновником удара является непонятным.

По словам дипломата, структура, отвечающая за защиту культурного наследия, должна четко указывать источник угрозы для исторических памятников.

"Абсурд. Организация, которая должна защищать культурное наследие, даже не знает, от кого она его защищает", – написал пресс-секретарь МИД.

Георгий Тихий подчеркнул, что нет никаких оснований избегать прямой формулировки об ответственности России за повреждение украинских культурных объектов.

Он поставил под сомнение позицию ЮНЕСКО, которая в очередной раз воздержалась от прямого упоминания государства-агрессора в своих сообщениях.

"Почему так сложно просто сказать: "российский удар"?", – возмутился дипломат.

В МИД заявили о недостатке лидерства в ЮНЕСКО

Спикер украинского внешнеполитического ведомства также выразил недовольство деятельностью руководства организации.

По его мнению, ЮНЕСКО демонстрирует недостаточную решимость в вопросах защиты культурного наследия, страдающего от российской агрессии против Украины.

"К сожалению, при нынешнем руководстве ЮНЕСКО продолжает демонстрировать отсутствие лидерства, слабость и неспособность выполнять свой мандат", – заявил Тихий.

Что предшествовало

В ночь на 15 июня Россия совершила масштабную ракетно-дроновую атаку на Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове.

Киево-Печерская лавра также подверглась атаке – враг атаковал ее дважды, возникли пожары. В частности, пожар вспыхнул на крыше Успенского собора, огонь охватил площадь около 800 квадратных метров. Попадание было и в "Мистецький арсенал", где также вспыхнул пожар.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили варварскую атаку РФи призвали международные организации к жесткой и принципиальной реакции на действия страны-агрессора.

"Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, одной из величайших святынь христианства, Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории. Он должен быть проклят навеки. И он проиграет эту войну", — подчеркнул г –, глава МИД Андрей Сибига.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что удар РФ по Успенскому собору был целенаправленным. Он назвал его преступлением против христианской культуры.

Митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что Россия не случайно выбрала для своих атак объекты, которые являются духовным смыслом нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро осудил российский ударпо Киево-Печерской лавре, назвав его недопустимым. Он сравнил удар по лавре с потенциальным разрушением для Франции таких символов, как Нотр-Дам или Сен-Дени, подчеркивая их одинаковую значимость для национальной идентичности.

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