Навская Пасха: почему в Чистый четверг отмечают праздник мертвых

Древний народный праздник, известный как Навская или Мертвецкая Пасха, напоминает о глубоких корнях украинских традиций почитания предков и их связи с потусторонним миром. В народном представлении этот день является временем, когда граница между живыми и мертвыми становится максимально тонкой, позволяя душам покойников вернуться на землю.

Согласно верованиям, именно в Чистый четверг души получают первый из трех годовых отпусков с "того света", чтобы посетить свои дома и храмы. Традиции этого дня сочетают в себе как глубокое уважение к предкам, так и определенный страх перед неизвестным, что заставляет людей придерживаться особых обрядов защиты.

Что такое Навская Пасха

Это архаичный праздник, посвященный умершим, который в народе также называют Мертвецкой, Мавской или Бабской Пасхой. В дохристианские времена славяне верили в культ предков, считая, что покойные родственники продолжают влиять на жизнь семьи и урожай. Название происходит от корня "навь", идентифицирующего обитателей подземного мира. По легенде, этой ночью умершие собираются в храмах, где службу проводит покойный священник, а после трех ударов колокола они христосуются и посещают свои прежние дома.

Дата празднования Навской Пасхи напрямую зависит от Пасхи христианской и в большинстве регионов Украины (в частности на Киевщине, Подолье и Левобережье) приходится на Чистый четверг. В 2026 году этот праздник отмечают 9 апреля. Впрочем, существуют и региональные особенности: кое-где Мертвецкую Пасху празднуют в первый четверг после Воскресения Христова или на Рахманскую Пасху (Переплавную среду). В современном календаре эти даты обычно интегрированы в Проводную неделю.

Навская Пасха традиции

Главной традицией праздника является "угощение" духов: подобно Святвечеру, в ночь на четверг на подоконниках или столах оставляли пасхи и крашеные яйца для умерших. Люди зажигали свечи, чтобы осветить путь душам к храму и родному дому. На Волыни в этот день вспоминали нерождённых детей (мавок), а во многих сёлах до сих пор посещают кладбища, чтобы оставить там "поману" — обрядовый поминальный хлеб или сладости. Важным элементом был защитный обряд обливания водой, который должен был уберечь живых от возможного вреда со стороны разгневанных духов.

Навская Пасха запреты

На Мертвецкую Пасху существует ряд строгих табу, нарушение которых, по народным убеждениям, могло навлечь беду. Категорически запрещено:

любые сельскохозяйственные работы на земле ("не тревожить покой умерших");

стирка белья, беление дома и шитье;

вынос мусора и уборка дома (это следует сделать заранее);

уборка могил непосредственно в день праздника (в этот день можно только приносить еду).

Считалось, что труд в этот день является проявлением неуважения к предкам, которые пришли в гости, поэтому нарушителей ждало наказание от потусторонних сил.

