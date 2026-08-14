Навсегда в строю: защищая Украину, погиб старший сержант полиции Артем Кучер. Фото

Во время выполнения боевого задания по отражению вражеских атак в Марганце погиб старший сержант полиции Артем Кучер. Его жизнь оборвал дрон российских террористов утром 14 августа.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Артем Кучер входил в состав сводного антидронового отряда ГУНП в Днепропетровской области.

Утром 14 августа российские оккупанты атаковали отряд, выполнявший задачу по защите Марганца, двумя FPV-дронами. Один из беспилотников украинские защитники смогли перехватить и уничтожить.

Однако второй попал в старшего сержанта полиции Артема Кучера. Он получил смертельные ранения и скончался на месте.

Это первая потеря среди бойцов антидронового отряда полиции Днепропетровской области.

До последнего защищал людей

В украинской полиции отметили, что Артем Кучер до последнего оставался на службе и выполнял задачи по защите людей от российских атак.

"Невозможно словами передать боль от потери человека, отдавшего жизнь ради безопасности других", — отметили в Национальной полиции.

Коллеги выразили соболезнования семье, близким, друзьям и сослуживцам погибшего полицейского.

"Старший сержант полиции Артем Кучер до последнего оставался на своём посту, выполняя служебный долг и защищая людей от вражеских атак. В этот скорбный день мы склоняем головы перед его мужеством и самоотверженностью. Светлая память и вечная честь Герою", — подчеркнули в Нацполиции.

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