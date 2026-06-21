Навеки в строю: война забрала жизнь младшего сержанта с Коломыйщины. Фото

На войне против российских захватчиков погиб воин из Коломыйской громады Василий Грицюк. Младший сержант долгое время считался пропавшим без вести, однако теперь подтвердилось, что его жизнь оборвалась на Сумщине.

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Об этом сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский. Василий Грицюк был командиром отделения – командиром машины 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины.

Он погиб 29 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания в Сумской области. Теперь он навсегда возвращается в родную Саджавку.

В субботу, 20 июня, кортеж с телом защитника прибыл в Коломыю со стороны Черновцов. Он проследовал по улице Мазепы к церкви священномученика Иосафата УГКЦ. Оттуда к Собору Архистратига Михаила прошло траурное шествие. Далее кортеж направился к родительскому дому Героя, расположенному на улице Бандеры, 31 в Саджавке. Парастас состоялся в 20:00.

Церемония похорон Василия Грицюка начнется в 13:00 в воскресенье, 21 июня, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ в селе Саджавка.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и слава Герою", – написал Станиславский.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области проводили в последний путь двух воинов, погибших на фронте. Почтительную дань уважения отдали Валерию Рыжову и Тарасу Орищину.

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