Навеки в строю: война унесла жизнь Героя из Закарпатья. Фото

Украина продолжает терять своих героев в кровопролитной войне с оккупантом. В воскресенье, 12 июля, в Закарпатье поступила трагическая новость. Подтвердилась гибель солдата Василия Михальчича. Долгое время воин считался пропавшим без вести.

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Об этом сообщила Дубовская поселковая территориальная громада. Отмечается, что воин погиб в Донецкой области во время выполнения боевого задания 29 февраля 2024 года.

"С глубокой скорбью сообщаем, что после длительного периода неизвестности официально подтверждена гибель нашего земляка – Василия Васильевича Михальчича, жителя села Красная", – говорится в сообщении общины.

Что известно о Герое

Василий Михальчич, 1993 года рождения, был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины в феврале 2024 года и проходил службу солдатом механизированного подразделения воинской части А0536.

Во время выполнения боевого задания по защите независимости и территориальной целостности Украины 29 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Тоненькое Покровского района Донецкой области воин погиб.

В течение долгого времени родные и близкие жили надеждой, ожидая известий о его судьбе. К сожалению, официальное сообщение военного командования подтвердило самую болезненную правду.

"Выражаем искренние соболезнования матери, родным, друзьям, побратимам и всем, кто знал и любил Василия. Невозможно найти слова, способные успокоить боль от такой утраты. Светлая память о Защитнике Украины навсегда останется в сердцах жителей Дубовской общины. Его мужество, преданность военной присяге и самоотверженность ради Украины являются примером настоящего патриотизма. Вечная память и слава Герою!" – так прокомментировали печальную новость в громаде.

Другие герои страны

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