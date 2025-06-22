Иван Блонский – из когорты выдающихся ученых Национальной академии наук Украины

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В истории науки золотыми буквами вписаны имена ученых, которые дали человечеству новые источники энергии, средства коммуникации, новые материалы, транспортные возможности. Каждый человек в большей или меньшей степени обязан научным достижениям, полученным благодаря технологиям и принципам научности.

Наука играла и продолжает играть определяющую роль в нашем бытии. Вспомним слова выдающегося немецкого физика Макса Борна: "Мы хотим, чтобы наша прекрасная наука снова служила исключительно для блага людей и не использовалась для зла ради целей уже отжившей свое политики".

Правдивые слова. Украина испокон веков была местом, где появлялись и воплощали в жизнь гениальные идеи и технологии. Но из-за того, что веками она была лишена собственной государственности, имена многих ее выдающихся ученых сознательно замалчивали или не ассоциировали с украинской нацией. В последние годы (а на самом деле – во времена независимости) написано немало книг, статей, создано радио-телепередач о наших ученых, чьими руками и умом были сделаны открытия в науке и технике, многими из них Украина уже гордится, но еще, к сожалению, есть много малоизвестных или совсем неизвестных.

Важно не потерять во времени и имена наших современников, которые внесли весомый, а порой и решающий вклад в то или иное направление, в частности, современной физики. Хорошо известны фундаментальные исследования ученых одного из старейших научных институтов Национальной академии наук Украины – Института физики – во многих областях ядерной физики, физики полупроводников, физики твердого тела и жидкостных кристаллов, физической и квантовой электроники и физики плазмы. В разные времена в Институте физики работали выдающиеся ученые мирового измерения, которые принесли славу этому академическому учреждению Украины. В течение последнего полувека в институте продолжались фундаментальные исследования в новых направлениях, таких как физика конденсированного состояния, включая физику мягкого вещества; нанофизика и наноэлектроника; физика лазеров, нелинейная и сингулярная оптика; физика поверхности, эмиссионная и плазменная электроника; выросла новая плеяда талантливых ученых, которые сейчас (в условиях войны) держат авторитет этого научного центра со многими традициями, высокой научной культурой как в Украине, так и за ее пределами.

И вот среди ученых этой когорты есть имя Ивана Васильевича Блонского – выдающегося физика-экспериментатора, доктора физико-математических наук (с 1990), профессора (с 1993), лауреата Государственной премии в области науки и техники (1994, 2003), члена-корреспондента Национальной академии наук Украины (с 1997). В понедельник, 23 июня 2025 года, ему исполнилось бы 75 лет (к сожалению, не стало Ивана Блонского 10 декабря 2024 года).

Разносторонний физик-экспериментатор

Родился Иван Васильевич Блонский 23 июня 1950 года в селе Серафинцы на Покутье (Городенковщина, Ивано-Франковская область) у отца Василия и матери Марии Блонских. Отец долгое время был дьячком в сельской церкви, позже – учителем пения. В течение почти 40 лет организовывал в селах Городенковщины народные хоры, чем заслужил добрую память у односельчан и жителей соседних сел. Мать работала в школе. Родители Блонские воспитали четырех детей: трех сыновей и дочь. Все дети получили высшее образование (в традициях села). Старший сын Роман почти 30 лет был главным врачом Городенковской больницы, кандидат медицинских наук, заслуженный врач УССР. Василий – инженер-строитель, работал на Закарпатье. Сестра Михайлина – учитель украинского языка и литературы в Городенковской средней школе.

Иван Блонский в 1967 году окончил с золотой медалью Серафинецкую среднюю школу. Именно среднее образование в жизни каждого человека становится той основой, в которой можно найти ответ на каждое дальнейшее действие человека в жизни. Далее юноша поступил учиться в Черновицкий государственный университет (теперь Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича) на физический факультет. После окончания университета в 1972 году Иван Блонский продолжил обучение в аспирантуре Института физики АН УССР (теперь Институт физики НАН Украины). Успешно защитил кандидатскую (1978) и докторскую (1990) диссертации. В 1993 году ему присуждено звание профессора, впоследствии – Соросовского профессора. В 1993 году – заведующий лабораторией фотоакустики и оптики, с 2005 – заведующий отделом фотонных процессов и руководитель центра коллективного пользования приборами "Лазерный фемтосекундный комплекс" НАН Украины.

Вся профессиональная и научная деятельность Ивана Васильевича Блонского связана с Институтом физики, где с 1975 года он занимал должности младшего, старшего, ведущего научного сотрудника, заведующего лабораторией фотоакустики и оптики, в 1994-2004 – заместителя директора Института физики НАН Украины.

Иван Васильевич Блонский – разносторонний физик-экспериментатор. Он работал в различных научных направлениях: физики твердого тела, физики экситонов, нелинейной оптики и спектроскопии квантово-размерных структур, фотоакустики, физики наноструктур, прецизионной лазерной обработки функциональных материалов, взаимодействия коротких сверхмощных лазерных импульсов с материалами различной природы.

Основные научные достижения профессора Блонского можно сформулировать так (не придерживаясь временного формата): впервые исследовал особенности реализации фотоакустического эффекта в пористом кремнии; развил новые диагностические методы, основанные на сочетании люминесцентной, адсорбционной и фотоакустической спектроскопии и микроскопии; установил основные механизмы, определяющие закономерности экситонного поглощения света в полупроводниках со слоистой структурой; обнаружил эффект фотогенерации звука гигантской интенсивности при импульсном фотовозбуждении наночастиц CdS, инкорпорированных в собственных пустотах цеолитных матриц; развил модель, объясняющую природу наблюдаемого эффекта с позиций генерации "дыхательных" акустических мод в ансамбле перегретых термоизолированных полупроводниковых наночастиц (Государственная премия Украины, 1994).

Путем сочетания методов фото-, термо- и туннельной люминесценции, изучил комбинированное влияние квантово-размерного фактора и фактора структурного разупорядочения на генерационные, транспортные и рекомбинационные процессы в наноструктурах неорганического и органического происхождения. В наночастицах кремния обнаружил и исследовал размерную зависимость эффективности электронного оже-рассеяния и новые механизмы локализации электронных возбуждений, присущие квантовым точкам и проводам. Для квантовых точек предложил и экспериментально подтвердил существование эффекта "двухтактового зарядового поршня", движущей силой которого является электронный оже-процесс (сдвоенный электронный переход), который является причиной "самовыталкивания" носителей заряда из фотовозбужденных кремниевых наночастиц с последующей их локализацией на периферийных оксидных оболочках.

Ввел в действие уникальный для Украины широкодиапазонный лазерный фемтосекундный комплекс. С его использованием на примере наночастиц благородных металлов исследовал влияние фактора пространственного ограничения на динамические электронные процессы. Исследовал особенности распространения фемтосекундных лазерных импульсов в изотропных средах: от момента развития оптической керровской нелинейности через стадию самофокусировки, образование плазмы, филаментацию луча (разбиение сплошного луча на дискретные треки) до разрушения материала с появлением и распространением ударных волн, сопровождающих разрушение. Кстати в 2023 году Нобелевскую премию по физике получили ученые Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Юлье. Их наградили за экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в материи. Они показали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, во время которых электроны движутся или меняют энергию, при этом в своих работах они ссылались и на работы Ивана Васильевича Блонского.

С большой любовью и восхищением Иван Васильевич вспоминал своих учителей из школы, преподавателей из университета. Пришло время – и он сам стал ученым и педагогом. По совместительству работал профессором кафедры общей физики физического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, При его участии подготовлено 3 докторские и 11 кандидатских диссертаций. Он – руководитель и участник работ по грантам Украинского научно-технологического центра, Фонда гражданских исследований и развития (англ. Civil Research and Development Fund, CRDF), соавтор двух монографий и не одной сотни научных статей.

Большой организаторский талант проявлял профессор Блонский в организации и проведении научных конференций по физике полупроводников, по физике функциональных материалов на протяжении не одного десятка лет. При его участии конференции имели высокий научный уровень, на них собирались специалисты высокого класса, всегда была насыщенная образовательная и культурная составляющая. Не обходились такие конференции без товарищеского ужина, на котором импровизированный тамада (Иван Васильевич) много рассказывал участникам о родной земле, о людях, об истории.

Была и художественная часть – пение украинских песен, которые так любил петь Иван Васильевич. Много сил отдавал ученый научно-организационной деятельности: он был членом научных советов НАН Украины по проблемам: "Лазерная физика, лазерные технологии"; "Физика полупроводников", "Физика твердого тела"; членом рабочей группы программы НАН Украины "Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии", входил в состав редколлегий "Украинского физического журнала", "Semiconductor Physics. Quantum Electronics. Оптоэлектроники".

Ученый имел бесчисленные награды и любящую семью

Заслуги Ивана Васильевича Блонского в науке оценены соответствующими наградами государственных и научных учреждений. Вот лишь неполный перечень некоторых наград ученого: В 2011 году он получил звание "Заслуженный деятель науки и техники", а еще раньше в 1993 и 2004 году профессор Блонский стал лауреатом государственных премий в области науки и техники; в 2001 году получил Благодарность премьер-министра Украины, а в 2010 году – Почетную грамоту Президиума НАН Украины за научные достижения. В 2020 году Иван Васильевич получил премию имени Антонины Прихотько за работу "Разработка новых лазерных методик и функциональных материалов для фемтосекундной оптики".

Когда-то основатель научной школы физической оптики Сергей Вавилов высказал такую мысль: "История науки не может ограничиваться изучением развития идей – в равной степени она должна касаться живых людей с их особенностями, талантами, зависимостью от социальных условий, страны и эпохи". Поэтому в этом контексте несколько штрихов об Иване Васильевиче Блонском. Прежде всего, нельзя пройти мимо его привлекательных человеческих добродетелей, таких как человечность, доброжелательность, активность, чувство юмора.

Иван Васильевич был верующим человеком, и его с семьей можно было видеть в Церкви Святого Николая на Аскольдовой к восстановлению которой активно участвовал его старший брат Роман.

Научным успехам Иван Васильевич во многом обязан своему таланту, высокому профессионализму, работоспособности. Научная работа составляла основное содержание его жизни. Несмотря на все это, он был хорошо знаком с историческим прошлым нашего края, историей Украины, культурой, политикой, хорошо знал украинскую художественную литературу. Он всегда был желанным и авторитетным гостем в наших творческих собраниях в честь коллег, празднования творческих успехов, дней рождений друзей из наших родственных физических институтов, которые происходили на третьем этаже института.

Иван Васильевич вместе с любимой женой Тамарой (более 30 лет работает учителем истории в школе), которая всегда была его крепким тылом, имея который он всегда двигался не оглядываясь вперед и была с ним рядом во все его трудные и счастливые времена. Вместе с женой они прожили в браке 44 года и воспитали двух любящих сыновей – Романа и Олега.

Старший сын Роман – доктор медицинских наук, Заслуженный врач Украины, главный научный сотрудник клиники спортивной и балетной травмы ГУ "Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины", врач спортивной медицины, ортопед-травматолог высшей категории. Президент ассоциации спортивной медицины Украины (ASMU). Специализируется на лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у спортсменов и учитывая реалии сегодняшнего дня и у военных. Вместе с женой Юлией (к которой Иван Васильевич имел чрезвычайно теплые чувства), воспитывают сына Александра – долгожданного внука, которого так любил и не мог нарадоваться Иван Васильевич. Младший сын Олег – был постоянным отцовским помощником в последние годы жизни Ивана Васильевича и помогал ему во всех его научных и творческих начинаниях.

Иван Васильевич был патриотом своей Родины, всегда занимал четкую гражданскую позицию, был выдающимся ученым, великим сыном покутского края. В июне 2024 году Иван Васильевич был принят в члены Научного общества им. Шевченко.

Самые болезненные потери – это потери близких тебе людей, с которыми преодолевал трудности, дружил, дискутировал, имел общие дела, достигал каких-то успехов. Одним из таких был Иван Васильевич Блонский.

"Светлая и вечная память, Тебе, дорогой муж, отец, дедушка и друг"! От самых близких.

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