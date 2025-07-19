На фронте в результате российского удара запрещенного химического оружия погиб воин Вооруженных сил Украины, оператор ПТРК "Стугна" Любомир Нидзельский. Герою навсегда остался 31 год. С защитником в пятницу, 18 июля, попрощались на его родной Житомирщине.

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О потере сообщила жена воина Оксана Нидзельская, а также военнослужащая Татьяна Черновол, которая была напарницей Любомира. Герой пал 10 июля 2025 года.

"В моем взводе погиб воин, мой напарник Любомир Нидзельский. Погиб на дежурстве "Стугны" на нуле, от удара запрещенного химического оружия", – написала Черновол в Facebook.

Она добавила, что Любомир Нидзельский "погиб воином" – "он жег врага "Стугной".

Что известно о Любомире Нидзельском

Любомир Нидзельский родился 11 апреля 1994 года в селе Тетирка на Житомирщине, сообщили в Житомирском горсовете. С детства интересовался математикой и информатикой, в школу пошел в пять с половиной лет.

Окончил государственный университет "Житомирская политехника", получив специальность инженера по специальности "Биотехнические и медицинские аппараты и системы".

После срочной службы в ВСУ работал в ООО "Кромберг Энд Шуберт" в Житомире.

С началом большой войны без колебаний вернулся в армию. Служил в боевом подразделении, имел позывной "Любчик".

Был награжден знаком отличия главнокомандующего ВСУ "Золотой Крест", медалью "Ветеран войны – участник боевых действий", памятным знаком отличия 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

"Любчик мечтал жить в городе, путешествовать по стране и миру, отдыхать с родителями и братом, видеться чаще с друзьями, как в старые добрые времена и всегда быть рядом со мной", – написала Оксана Нидзельская.

Он был напарником Черновол еще со времен обороны Киева, рассказала военнослужащая.

"Он дежурил ночью, я – днем... Он деликатный, искренний, спокойный человек, он моя фронтовая семья, мы так привыкли к нему, что до сих пор не осознаем, что его нет. Нам так больно", – написала она.

По словам Татьяны Черновол, Любомир был "тихим, но надежным и очень ответственным".

Как-то, по ее словам, неожиданно ни для кого в сектор поражения "Стугны" въехал вражеский "Урал" с личным составом.

Никто не ожидал вражеской активности, поскольку, оккупанты, вероятно, перепутали дорогу.

"Я тогда была на полигоне. Мне звонит раздраженное командование и кричит, что расчет "Стугны" не отвечает. Я им говорю: "Значит работает". А сама думаю, видимо пропустили, никаких предупреждений же не было. Но жду, потому что знаю на позиции он, и он звонит: "Цель поражена". Это только Любомир так мог, мы бы все пропустили. Ответственность, сосредоточенность 24 на 7 это Любомир. Сдержанность и скромность это Любомир. Смелость и надежность – это Любомир", – рассказала военная.

Воин был всегда благоразумным и осторожным, однако сейчас "Стугна" "снова впереди пехоты вместе с эспешками". По словам Черновол, это большой риск, потому что дальность 5 км в эпоху дронов "это ничто".

"Я очень хотела, чтобы Любомир был оператором "Крыла", он летал между дежурствами, я пыталась перевести его на эту работу. Мы не успели... Любомир погиб перед включенным пультом "Стугны". Погиб противотанкистом... Честь тебе, мой напарник. Честь защитнику Украины!" – написала военнослужащая.

Прощание с Героем состоялось 18 июля в Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира. Похоронили его на Аллее Славы Корбутовского городского кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 63-летний защитник, директор авиаклуба "Одесса" Константин Оборин "Камикадзе". Рискуя жизнью, он вывез из плена 29 украинских военных, защищал Украину с 2014 года, был ветераном войны в Афганистане. У Героя остались жена, дети и внуки.

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