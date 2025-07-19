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Настоящий воин и надежный человек: россияне убили запрещенным химическим оружием противотанкиста Любомира Нидзельского

Анна Паскевич
Новости. Общество
4 минуты
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Любомир Нидзельский

На фронте в результате российского удара запрещенного химического оружия погиб воин Вооруженных сил Украины, оператор ПТРК "Стугна" Любомир Нидзельский. Герою навсегда остался 31 год. С защитником в пятницу, 18 июля, попрощались на его родной Житомирщине.

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О потере сообщила жена воина Оксана Нидзельская, а также военнослужащая Татьяна Черновол, которая была напарницей Любомира. Герой пал 10 июля 2025 года.

Настоящий воин и надежный человек: россияне убили запрещенным химическим оружием противотанкиста Любомира Нидзельского

"В моем взводе погиб воин, мой напарник Любомир Нидзельский. Погиб на дежурстве "Стугны" на нуле, от удара запрещенного химического оружия", – написала Черновол в Facebook.

Она добавила, что Любомир Нидзельский "погиб воином" – "он жег врага "Стугной".

Настоящий воин и надежный человек: россияне убили запрещенным химическим оружием противотанкиста Любомира Нидзельского

Что известно о Любомире Нидзельском

Любомир Нидзельский родился 11 апреля 1994 года в селе Тетирка на Житомирщине, сообщили в Житомирском горсовете. С детства интересовался математикой и информатикой, в школу пошел в пять с половиной лет.

Окончил государственный университет "Житомирская политехника", получив специальность инженера по специальности "Биотехнические и медицинские аппараты и системы".

Настоящий воин и надежный человек: россияне убили запрещенным химическим оружием противотанкиста Любомира Нидзельского

После срочной службы в ВСУ работал в ООО "Кромберг Энд Шуберт" в Житомире.

С началом большой войны без колебаний вернулся в армию. Служил в боевом подразделении, имел позывной "Любчик".

Был награжден знаком отличия главнокомандующего ВСУ "Золотой Крест", медалью "Ветеран войны – участник боевых действий", памятным знаком отличия 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

Настоящий воин и надежный человек: россияне убили запрещенным химическим оружием противотанкиста Любомира Нидзельского

"Любчик мечтал жить в городе, путешествовать по стране и миру, отдыхать с родителями и братом, видеться чаще с друзьями, как в старые добрые времена и всегда быть рядом со мной", – написала Оксана Нидзельская.

Он был напарником Черновол еще со времен обороны Киева, рассказала военнослужащая.

"Он дежурил ночью, я – днем... Он деликатный, искренний, спокойный человек, он моя фронтовая семья, мы так привыкли к нему, что до сих пор не осознаем, что его нет. Нам так больно", – написала она.

Настоящий воин и надежный человек: россияне убили запрещенным химическим оружием противотанкиста Любомира Нидзельского

По словам Татьяны Черновол, Любомир был "тихим, но надежным и очень ответственным".

Как-то, по ее словам, неожиданно ни для кого в сектор поражения "Стугны" въехал вражеский "Урал" с личным составом.

Никто не ожидал вражеской активности, поскольку, оккупанты, вероятно, перепутали дорогу.

Настоящий воин и надежный человек: россияне убили запрещенным химическим оружием противотанкиста Любомира Нидзельского

"Я тогда была на полигоне. Мне звонит раздраженное командование и кричит, что расчет "Стугны" не отвечает. Я им говорю: "Значит работает". А сама думаю, видимо пропустили, никаких предупреждений же не было. Но жду, потому что знаю на позиции он, и он звонит: "Цель поражена". Это только Любомир так мог, мы бы все пропустили. Ответственность, сосредоточенность 24 на 7 это Любомир. Сдержанность и скромность это Любомир. Смелость и надежность – это Любомир", – рассказала военная.

Воин был всегда благоразумным и осторожным, однако сейчас "Стугна" "снова впереди пехоты вместе с эспешками". По словам Черновол, это большой риск, потому что дальность 5 км в эпоху дронов "это ничто".

Настоящий воин и надежный человек: россияне убили запрещенным химическим оружием противотанкиста Любомира Нидзельского

"Я очень хотела, чтобы Любомир был оператором "Крыла", он летал между дежурствами, я пыталась перевести его на эту работу. Мы не успели... Любомир погиб перед включенным пультом "Стугны". Погиб противотанкистом... Честь тебе, мой напарник. Честь защитнику Украины!" – написала военнослужащая.

Прощание с Героем состоялось 18 июля в Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира. Похоронили его на Аллее Славы Корбутовского городского кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 63-летний защитник, директор авиаклуба "Одесса" Константин Оборин "Камикадзе". Рискуя жизнью, он вывез из плена 29 украинских военных, защищал Украину с 2014 года, был ветераном войны в Афганистане. У Героя остались жена, дети и внуки.

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