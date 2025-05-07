'Наши люди нас встречают': пограничники показали трогательное видео с обмена пленными

6 мая состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. В результате обмена из российского плена вернулись 205 украинских военнослужащих.

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Среди них - защитники, которые прошли ад Мариуполя, держали рубежи в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Сумской, Киевской и Херсонской областях. Госпогранслужба опубликовала трогательное видео с обмена, где украинские защитники после долгих лет неволи наконец обнимают родных, друзей и побратимов.

Среди возвращенных из плена - и солдаты, и сержанты, и офицеры. Это представители практически всех подразделений Сил обороны Украины - от ВСУ и Нацгвардии до пограничников. Многие из них были в плену с начала полномасштабного вторжения. Есть и тяжело раненые, больные, те, кто нуждается в немедленной медицинской помощи.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что с начала большой войны уже удалось освободить 4757 украинцев.

Накануне президент Владимир Зеленский отметил, что эти защитники были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности.

"Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену. Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", - добавил он.

Напомним, после шести месяцев российского плена на Родину вернулся Денис Шептун - военный из села Великий Кучуров Черновицкой области. С ноября 2024 года он считался пропавшим без вести, но на днях снова ступил на родную землю.

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