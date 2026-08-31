"Наша жизнь переместилась в метро": история семьи Рыжковых из Харькова вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Полномасштабная война лишила сестер-близнецов Карину и Марину Рыжковых беззаботного детства. Их родной город Харьков ежедневно подвергается вражеским обстрелам, девушки взрослеют под звуки сирен и учатся под землей – в бомбоубежищах. Своей историей они поделились с Музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Война для девушек стала реальностью, в которой они живут уже более четырёх лет. За это время они не раз становились свидетельницами обстрелов родного города, научились различать звуки ракет и беспилотников.

"Однажды мы были в парке и вдруг услышали свист, он приближался. Увидели ракету. До метро нам нужно было бежать минут пять-десять. Тогда мы сели под скамейку, закрыли головы руками. В тот момент я открываю глаза и вижу эту волну дыма и пыли. На нас летит огромная ветка", – вспоминает Марина.

Ее сестра Карина вспоминает, как они бежали со всех ног к метро. В безопасном месте среди толпы людей девочка расплакалась – настолько сильны были страх и переживания. С тех пор сестры стали гораздо осторожнее относиться к собственной безопасности: гуляли только недалеко от станций метро, чтобы в случае опасности иметь возможность быстро спрятаться.

"Наша жизнь, наверное, переместилась в метро. Уроки в "метрошколе", мероприятия, выставки, выступления – всё это теперь происходит в метро. Жить сейчас в Харькове – это очень круто, но в то же время опасно и страшно. Но я обожаю наш город", – говорит Марина.

Только однажды семья решилась уехать из Харькова – после того, как ракета попала совсем рядом с их домом. Ради безопасности Рыжковы переехали в пригород. Но война настигла их и там: неподалеку стояли российские танки, над селом летали "шахиды" и ракеты. Сестры скучали по родному городу, выходили на холм, чтобы увидеть Харьков. Но вместо знакомой панорамы видели столбы дыма и вспышки взрывов.

В конце концов семья Рыжковых решилась вернуться в Харьков – девочкам нужно было учиться. Тогда самым большим спасением для них стало искусство. Марина мечтает связать свою жизнь с цирком на профессиональном уровне и стать хореографом. Она уже работает тренером для малышей и ставит собственные номера – один из них получил гран-при за рубежом. Карина же хочет открыть собственную художественную студию в Харькове.

"Девочки не зацикливались на чём-то таком страшном, общаются со своими сверстниками. Благодаря этому, возможно, им легче переносить то, что происходит. Они могут выразить свои чувства с помощью рисунков, тренировок и выступлений", – объясняет Виктория Рыжкова, мама близнецов.

Важную роль в восстановлении эмоционального и психологического состояния девочек играет и отдых. Карина и Марина уже дважды побывали в "Блогер Кемпи", организованном Фондом Рината Ахметова. Там они имеют возможность отдохнуть на природе, найти новых друзей и раскрыть свой творческий потенциал при поддержке опытных наставников.

Смотрите историю семьи Рыжковых здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.