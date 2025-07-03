Наш долг – говорить о тех, кого заставили молчать: НСЖУ требует освобождения всех украинских журналистов, заключенных Россией

Россия систематически пытает, убивает и похищает украинских журналистов — по меньшей мере 30 медийщиков до сих пор находятся в плену, журналистка Виктория Рощина погибла при невыясненных обстоятельствах, ее тело вернули с признаками насилия. Национальный союз журналистов Украины призывает международное сообщество к немедленным действиям для освобождения всех пленных коллег.

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Соответствующее Заявление солидарности с украинскими журналистами, заключенными Россией принято в ходе заседания Правления НСЖУ 3 июля 2025 года, участие в котором приняли более 50 журналистов из всех регионов. Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Основным врагом украинской журналистики и свободы слова остается россия", – заявил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, призывая журналистское сообщество к системной совместной работе по освобождению заложников кремля.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко также отметил острую необходимость обеспечения доступа к верифицированной информации о судьбе журналистов, находящихся в плену на новооккупированных территориях.

"Мы имеем дело с ситуацией, когда более десяти журналистов содержатся в полной изоляции, без надлежащего доступа адвокатов и международных мониторинговых миссий. Это создает почву для пыток, нарушений прав человека и безнаказанности. Мы настаиваем на международном давлении, которое позволит обеспечить доступ к пленным, подтвердить их статус и гарантировать защиту, связь с семьями", – заявил Томиленко.

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, который присоединился к заседанию Правления НСЖУ с международного события – заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, подтвердил, что освобождение гражданских журналистов является базовым приоритетом Комитета.

"Я призываю НСЖУ, всех украинских журналистов продолжать системную работу по освобождению заложников кремля. Основным врагом украинской журналистики и свободы слова остается россия. Поэтому каждый из нас в своих отношениях с иностранными коллегами должен призывать к воздействию на национальные правительства с целью давления на Россию для освобождения гражданских пленников", – отметил Ярослав Юрчишин.

Председатель НСЖУ и член Руководящего комитета Европейской федерации журналистов Сергей Томиленко в продолжение выступления господина Юрчишина отметил, что адвокация освобождения украинских журналистов из плена остается приоритетной темой в регулярных контактах Союза с национальными журналистскими организациями европейских стран.

Председатель Запорожской областной организации НСЖУ Наталья Кузьменко рассказала о драматической ситуации в регионе, 70% территории которого оккупировано.

"Мы были свидетелями того, как наших коллег начали арестовывать и мучить. Особенно пострадал Мелитополь – там в плену находятся Ирина Левченко, Анастасия Глуховская, Георгий Левченко, Яна Суворова, Владислав Гершон и Евгений Ильченко", – сообщила Кузьменко.

Поражает история Ирины Левченко, которая была арестована вместе с мужем в мае 2022 года. Александра отпустили год назад, но местонахождение Ирины до сих пор неизвестно.

"Ирина была победителем творческого конкурса Национального союза журналистов Украины. Для нас это персональная тяжелая история... – подчеркнул Сергей Томиленко.

НСЖУ призывает международные правозащитные организации, журналистские объединения, правительства демократических стран:

- публично требовать освобождения всех украинских журналистов, находящихся в российском плену;

- создать международные механизмы мониторинга и фиксации преступлений против журналистов, в частности путем привлечения независимых экспертов и правозащитных миссий на оккупированных территориях Украины, расследовать каждый факт пыток, незаконных задержаний и гибели журналистов;

- вводить персональные санкции против лиц, причастных к репрессиям против медийщиков;

- активизировать дипломатические усилия для возвращения незаконно заключенных журналистов домой, вынести вопрос репрессий против украинских журналистов на повестку дня таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Международный уголовный суд.

"Наш долг – говорить о тех, кого заставили молчать. Несмотря на все риски, только публичность, международная солидарность и постоянное давление дают шанс спасти жизнь и свободу журналистов", – говорится в Заявлении НСЖУ.