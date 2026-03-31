'Нас обстреливали 'градами': Наталья из Бучи рассказала свою историю для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Прошло уже четыре года с того дня, как Бучу освободили от российских оккупантов. Этот город на Киевщине стал символом боли и трагедии, но одновременно – символом несокрушимости Украины. Наталья встретила войну дома, вместе с мужем. То утро началось взрывами, а совсем рядом пылал Гостомельский аэропорт. Историю Натальи хранит Музей "Голоса Мирных", сообщил сайт Фонда Рината Ахметова.

Сначала супруги старались сохранить спокойствие: они даже приглашали друзей и родственников из Киева, чтобы вместе переждать первые дни войны. Они и подумать не могли, что родной город превратится в эпицентр боевых действий. Наталья признается: опасно стало тогда, когда взрывы не утихали и звучали все ближе.

"Взрывы со всех сторон. Самолеты, эти истребители, летали очень низко. Было очень страшно, потому что все летало. У меня, честно говоря, было такое состояние – будто оцепенение", – вспоминает женщина.

По словам Натальи, тогда было настолько страшно, что она не могла ни спать, ни есть, постоянно только читала новости, пытаясь понять, что делать дальше. Женщина наблюдала в окно, как ежедневно выезжают ее соседи. Наталья еще колебалась, покидать ли родные стены. Но все изменил один обстрел.

"Мы побежали в подвал. Я видела такие огни красные, как потом стало понятно – нас обстреливали "градами". Но это был первый раз, когда мы слышали это уже не где-то в долине, а просто видели этот огонь собственными глазами и так далее. И так мы до утра просидели в этом погребе", – рассказывает она.

После этого супруги больше не колебались: оставаться означало рисковать жизнью. Через 20 минут Наталья собрала вещи, посадила животных в авто, и они отправились в Хмельницкую область. Пробыли там недолго, а после освобождения оккупированной Бучи одними из первых вернулись домой.

Наталья сразу включилась в волонтерскую работу и сегодня продолжает помогать в союзе "Неутомимые ручки". Все ради одного – приблизить победу Украины и конец войны.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.