Напряжение и неприятные события: астропрогноз на 5 июля

Суббота, 5 июля, будет непростым днем как в психологическом, так и в физическом плане. Этот день может сопровождаться тревогой, напряжением и даже плохим самочувствием

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Астролог и нумеролог Исита Гая в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA предупредила, что "это будет день тяжелого решения" и он будет энергетически сложным. Кроме того, могут произойти внешние неприятные события, которые повлияют на эмоциональное состояние людей. Поэтому с утра важно создать позитивный настрой и подготовиться к вызовам.

По словам Иситы Гаи, утром следует уделить особое внимание своему внутреннему состоянию. Она советует провести простой, но действенный ритуал: настроить воду добрыми словами и выпить ее натощак.

"Вы можете сказать на водичку, что этот день – это день моей жизни. И я выбираю быть счастливым сегодня", – посоветовала она. Такой утренний ритуал поможет стабилизировать эмоции и уменьшить уровень стресса.

Особую осторожность в этот день стоит проявить людям с повышенным давлением и чувствительностью к изменениям в окружающей среде. Возможны обострения хронических болезней, внезапное ухудшение настроения или ощущение внутреннего хаоса. Астролог также отмечает, что даже при сложных обстоятельствах важно сохранять спокойствие и избегать конфликтов.

В социальном плане 5 июля также несет риски. События в мире могут вызвать тревогу, а непредсказуемые ситуации — усилить ощущение нестабильности. Однако астролог напоминает: день стоит начинать с осознанного намерения быть свободным, здоровым и открытым к радости. Это поможет создать внутреннюю защиту от негативного влияния.

В целом суббота будет испытанием для многих, но и шансом для внутреннего роста. Простые практики, самоуспокоение и ментальная подготовка могут значительно облегчить восприятие дня. Исита Гая призывает относиться к этому дню внимательно и бережно, потому что именно от внутреннего настроя зависит, каким он станет.

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