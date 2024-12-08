Напоминает весну: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в воскресенье

В воскресенье, 8 декабря, в Украине будет преобладать порывистый, сильный ветер юго-восточного направления. Однако погода будет относительно теплой, как для первого зимнего месяца, ведь в течение дня почти по всей территории сохранится плюсовая температура.

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Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В некоторых областях пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах будет скользко.

Столбики термометра в большинстве областей Украины покажут +1+5 градусов, на юге +4+9, в Крыму +9+15 градусов. 8 декабря влажная погода будет в основном везде с периодическими дождем и мокрым снегом, вечером и утром на дорогах гололедица.

В воскресенье в Киеве ночью и утром будет идти дождь с мокрым снегом, днем прекращение осадков, сильный юго-восточный ветер, днем +3 градуса.

"Влажная ветреная теплая погода напоминает нам весну, которая не обязательно бывает с первого марта, но и порой посреди облачной зимы", – написала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, декабрь в Украине не будет холодным, причем среднемесячная температура воздуха – от -1 до -5 градусов – фактически не изменится с начала до конца месяца. Таким образом, Рождество, которое мы отметим 25 декабря, будет лишь с небольшим "минусом" температур, то есть относительно теплым.

Однако никто из синоптиков не исключает возможности захода арктического воздуха и в этом декабре. Но спрогнозировать это можно будет только во второй половине месяца.

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