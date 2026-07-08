Ему навсегда будет 23: на войне погиб старший лейтенант из Днепропетровской области. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб старший лейтенант из Днепропетровской области Владимир Яковенко. Долгое время военнослужащий считался пропавшим без вести.

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Защитника похоронили на центральном кладбище в родном поселке Кринички. Об этом сообщили в Криничинской территориальной громаде.

Отдал жизнь за Украину

Владимир Яковенко погиб еще 28 сентября 2024 года в районе населенного пункта Ясиново Донецкой области во время выполнения боевого задания. Старший лейтенант проходил военную службу в должности командира инженерно–саперной роты одного из подразделений ВСУ.

Владимир был кадровым военным, окончил Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Долгое время считалось пропавшим без вести. У защитника остались мать, сестра и жена.

Панихида, прощание с защитником Украины состоялась 7 июля 2026 в поселке Кринички. Похоронили военнослужащего в родном населенном пункте.

Напомним, во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон". Военный вертолёт был сбит противником.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Антон Пупенко. Сердце украинского воина остановилось 21 августа 2024 года.

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