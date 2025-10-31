'Нам всем не хватает нашего моря': история Татьяны из Мариуполя вошла в Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Татьяна с болью вспоминает, как ее родной Мариуполь из цветущего города превратился в сплошную руину. В памяти до сих пор возникают кварталы, выгоревшие из-за ежедневных обстрелов.

Сегодня женщина живет в модернизированном общежитии в Днепре. Собственную комнату она получила в рамках проекта "ЯМариуполь.Жилье", к обустройству которого присоединился Фонд Рината Ахметова. Здесь созданы комфортные условия для новой жизни: современные кухни, прачечные, коворкинги, уютные холлы и детская комната. Татьяна говорит, что очень благодарна за такие комфортные условия проживания. Здесь, в социальном жилье, вместе с другими мариупольцами она чувствует себя частью большой семьи. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Я работала в военном госпитале в Мариуполе. Когда все началось, нас подняли по тревоге, и я уже домой так и не вернулась. Постоянно были обстрелы. У нас снайперы сидели на крыше. Поэтому, когда я переходила из одного помещения в другое, то только в бронежилете и каске, потому что на улицу без этого выйти было невозможно, очень опасно", – рассказывает Татьяна.

Сначала женщина держала связь с семьей, знала, что они в безопасности. Но когда ситуация ухудшилась, мобильная сеть перестала работать. Татьяна потеряла возможность общаться с родными, не знала, как они и живы ли они. О судьбе близких она узнала только тогда, когда смогла выехать из оккупированного Мариуполя. К счастью, муж и дочь с внуками уцелели и жили в Днепре. Однако сын оказался в плену, и до сих пор женщина не видела его. Также погибла мать Татьяны.

"Когда меня впервые отпустили домой, я сразу пошла к маме, и уже соседи сказали, что она погибла. Ее похоронили возле подъезда. Тогда я пошла домой в Приморский район. Там увидела только руины. Квартира, стадион, который был рядом, – все выгорело дотла", – с отчаянием вспоминает Татьяна.

Татьяне удалось выехать из оккупации только благодаря волонтерам. Сейчас она живет вместе с мужем в комфортных условиях – в модернизированном общежитии в Днепре.

"Здесь все такое новое, все блестит. Нам дали и постельное белье, и кровати такие удобные – здесь так хорошо спится. Я просто в восторге! Есть микроволновка, холодильники, плита. Мы обеспечены буквально всем. Как мы здесь говорим, нам всем только не хватает нашего моря", – делится Татьяна.

Сегодня женщина пытается начать жизнь сначала на новом месте и мечтает только об одном – встрече с сыном, которого не видела уже три года.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Проект "ЯМариуполь.Жилье" реализуется Мариупольским городским советом при поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции и государственных учреждений Украины с 2023 года. Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать инициативу. Модернизированные общежития уже открыты в Днепре и Киеве. В ближайшее время запланировано открытие социального жилья в Черновцах и Запорожье.

