Накипь в чайнике исчезнет за секунды: значительно лучшее средство, чем сода или уксус
Накипь в чайнике появляется при кипячении воды, в которой присутствуют соли кальция и магния. Во время нагревания эти соли проходят этап кристаллизации и оседают на поверхности чайника. Чем больше в воде солей, тем она жестче и тем быстрее образуется накипь.
Всем известны методы очистки этой накипи с помощью магазинных средств или уксуса или соды. Но есть еще один безопасный и действенный способ – использования яблочных корок и сердцевины этого фрукта, пишет OBOZ.UA.
Лайфхак основывается на действии природных кислот, которые содержатся в яблоках. Этот способ лучше всего подходит для удаления легкого налета, тогда как сильная накипь может потребовать повторения процедуры.
Как очистить чайник: пошаговая инструкция
- Возьмите кожуру от 2–3 крупных яблок (лучше всего подходят кислые сорта) или используйте сердцевины.
- Положите кожуру в чайник.
- Залейте воду так, чтобы она покрывала накипь (примерно на 2/3 объема).
- Доведите воду до кипения.
- Электрический чайник: вскипятите и оставьте с водой на 30–60 минут.
- Обычный чайник: кипятите на маленьком огне 10–15 минут, а затем оставьте настаиваться еще на 30 минут.
5. Слейте воду с кожурой, накипь должна отойти. Если остались остатки, удалите их губкой.
6. Тщательно сполосните чайник чистой водой, прокипятите и слейте свежую воду.
Почему это работает
Яблочная кислота расщепляет минеральные отложения. В отличие от уксуса, яблоки оставляют приятный запах.
Такую процедуру полезно проводить раз в месяц для предотвращения образования толстого слоя накипи.
Также для удаления накипи можно использовать кожуру картофеля, которая действует аналогичным образом.
