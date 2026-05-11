Накипь в чайнике исчезнет за секунды: значительно лучшее средство, чем сода или уксус

Накипь в чайнике появляется при кипячении воды, в которой присутствуют соли кальция и магния. Во время нагревания эти соли проходят этап кристаллизации и оседают на поверхности чайника. Чем больше в воде солей, тем она жестче и тем быстрее образуется накипь.

Всем известны методы очистки этой накипи с помощью магазинных средств или уксуса или соды. Но есть еще один безопасный и действенный способ – использования яблочных корок и сердцевины этого фрукта, пишет OBOZ.UA.

Лайфхак основывается на действии природных кислот, которые содержатся в яблоках. Этот способ лучше всего подходит для удаления легкого налета, тогда как сильная накипь может потребовать повторения процедуры.

Как очистить чайник: пошаговая инструкция

Возьмите кожуру от 2–3 крупных яблок (лучше всего подходят кислые сорта) или используйте сердцевины. Положите кожуру в чайник. Залейте воду так, чтобы она покрывала накипь (примерно на 2/3 объема). Доведите воду до кипения.

Электрический чайник: вскипятите и оставьте с водой на 30–60 минут.

Обычный чайник: кипятите на маленьком огне 10–15 минут, а затем оставьте настаиваться еще на 30 минут.

5. Слейте воду с кожурой, накипь должна отойти. Если остались остатки, удалите их губкой.

6. Тщательно сполосните чайник чистой водой, прокипятите и слейте свежую воду.

Почему это работает

Яблочная кислота расщепляет минеральные отложения. В отличие от уксуса, яблоки оставляют приятный запах.

Такую процедуру полезно проводить раз в месяц для предотвращения образования толстого слоя накипи.

Также для удаления накипи можно использовать кожуру картофеля, которая действует аналогичным образом.

