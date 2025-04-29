Находилась в курдском лагере как пленница: из Сирии эвакуировали украинку с двумя детьми. Фото

Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Министерством иностранных дел эвакуировали из Сирии гражданку Украины и двоих ее детей. Их удерживали в закрытом курдском лагере "Родж" в течение шести лет.

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Об этом сообщили в ГУР МО Украины. Как добавил министр иностранных дел Андрей Сибига, женщине и детям оформили паспорта и предоставили консульское сопровождение для безопасного возвращения домой.

По словам министра, это окончательная эвакуация из Сирии.

"В целом Украина эвакуировала 14 женщин и 41 ребенка из лагеря "Родж", завершив окончательную эвакуацию всех граждан Украины, которые обратились с просьбой о выезде", – сказал он.

В ГУР уточнили, что женщину с детьми спасли из закрытого лагеря "по поручению президента Украины Владимира Зеленского".

"Эвакуированная женщина – последняя гражданка Украины, которая на протяжении шести лет находилась в курдском лагере на северо-востоке Сирии фактически как пленница. Сейчас она с детьми уже на территории Украины, где ее встретили родные", – отметили разведчики.

В ГУР рассказывают, что большинство таких эвакуированных – женщины из Крыма, которые по разным причинам отправились в Сирию "в поисках лучшей жизни", вместо которой они "оказались в сложных жизненных обстоятельствах". Теперь украинки, которых удалось успешно эвакуировать, "выражают сожаление, что когда-то решили покинуть родную Украину".

Указанные Сибигой 14 женщин и 41 ребенок – это все украинские граждане, изъявившие желание в эвакуации.

Напомним, что лагерь "Родж" был создан в Сирии исключительно для перемещенных лиц. Украина не впервые сталкивается с необходимостью эвакуации своих граждан из этого лагеря, где очень ужасающие условия для людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сирию, по состоянию на апрель, вернулись 931 450 беженцев. Только из Турции, начиная с декабря прошлого года, уехали около 200 тысяч мигрантов из Сирии. Тенденция наблюдается после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада.

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