Умерла украинка, открывшая комету Чурюмова-Герасименко: чем она еще известна. Фото

Во вторник, 8 апреля, в Таджикистане скончалась известная в мире науки украинка, Светлана Ивановна Герасименко. Это она первой открыла комету 67P/Чурюмова-Герасименко, небесное тело, исследование которого дало ответы на многие научные вопросы.

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Печальное известие о потере принес институт астрофизики НАН Таджикистана, где работала Светлана Герасименко до последнего времени. OBOZ.UA также выражает свои соболезнования по поводу смерти ученой.

Светлана Ивановна родилась в 1945 году в Барышевке Киевской области. Она заинтересовалась космосом еще в детстве, и неудивительно, что она выучилась на астронома в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Хотя комета 67P имеет двойное название Чурюмова-Герасименко, первой ее открыла именно Светлана Ивановна. Это произошло в 1969 году: изучая на 50 см телескопе в Алма-Ате другое небесное тело, женщина, еще не зная этого, сфотографировала неизвестную до тех пор комету. Позже при анализе привезенных в Киев снимков новую комету на них обнаружил Клим Иванович Чурюмов.

С 1973 года Герасименко переехала в Таджикистан, где жила и работала. Несмотря на это, она всю жизнь осознавала себя украинкой, и в 2014 году открыто осудила Россию за оккупацию Крыма и начало событий на Донбассе.

Последний раз ученая была в Украине в 2016 году – Светлана Ивановна приезжала на конференцию TEDxKyiv с докладом.

Хотя в первую очеред, Светлана Ивановна известна как первооткрывательница кометы 67P, настоящая мировая ведомость пришла к ученой тогда, когда ее в 2004 году включили в миссию космического аппарата Rosetta. Аппарат был запущен именно для изучения кометы.

Лишь десять лет спустя, в 2014 году, указанный аппарат достиг кометы 67P Чурюмова-Герасименко. При участии украинки в космосе проводился ряд исследований.

Комета Чурюмова-Герасименко контролируется силой притяжения Юпитера (их еще называют "кометами семьи Юпитера", потому что эти кометы, как считают, происходят из пояса Койпера). Как и у других таких комет, ее ядро почти такое же черное, как уголь, его поверхность отражает всего 6% света.

В августе 2014 года "Розетта" вышла на орбиту кометы 67P – и стала первым космическим аппаратом, сумевшим выйти на орбиту кометы. До этого космические зонды получали данные о кометах, приближаясь к ним лишь на короткое время и на большой скорости.

А в ноябре 2014 зонд направил на поверхность ядра кометы спусковой модуль "Филы" для изучения химического состава небесного тела. Модуль сел на комету только после двух отскоков, и проработал 55 часов, то есть с 12 по 15 ноября. "Филы" выполнил все запланированные опытные работы с использованием всех имеющихся на борту инструментов, после чего перешел в "спящий режим".

Кадры, сделанные непосредственно на комете.

Он и сейчас путешествует по космосу, находясь на комете.

С помощью бура был получен и проанализирован образец почвы кометы, также получены данные о температуре и внутренней структуре небесного тела. Кроме того, удалось сделать снимки местности.

Интересно: в ядре кометы (а оно в подавляющем большинстве состоит из льда) нашли глицин, фосфор и многие органические молекулы, в частности сероводород (H2S) и цианистый водород (HCN). Причем комета также включает в себя материю со времен формирования солнечной системы, 4,5 миллиарда лет назад.

Таким образом, считается, что эта комета, как и другие аналогичные, были поставщиками ключевых молекул для пребиотической химии по всей Солнечной системе и, в частности, к ранней Земле.

В течение нескольких десятилетий было загадкой происхождения ксенона в атмосфере Земли. Все гипотезы сходятся к наличию дополнительного, неизвестного источника. Измеренные изотопные соотношения ксенона, выброшенного из кометы Чурюмова-Герасименко, совпадают с показателями такого неизвестного ранее источника.

Таким образом, только теперь доказано, что именно кометы внесли на Землю около четверти ксенона, что ограничивает количество других веществ (таких как вода), доставленных на нашу планету кометами.

И это также было подтверждено благодаря исследованию кометы Чурюмова-Герасименко.

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