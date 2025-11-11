Над Полтавщиной 'засветился' российский военный самолет: что произошло

Вечером 10 ноября в небе над Украиной заметили аномальное в условиях российской вооруженной агрессии явление. Глобальный сервис для отслеживания авиарейсов в реальном времени Flightradar "засветил" над Полтавской областью российский самолет.

Сервис показал, что борт вылетел из Москвы и следовал в юго-западном направлении над территорией Украины. OBOZ.UA выяснил, что это была за аномалия и действительно ли российский самолет пролетел над Украиной.

Был ли российский Ил-62М над Украиной

Согласно информации Flightradar, который отслеживает авиарейсы в реальном времени, российский самолет якобы залетел в воздушное пространство Украины через территорию Харьковской области. Затем борт пролетел через Полтавскую область в направлении Черкасской и там исчез.

Радары якобы зафиксировали пассажирский самолет Ил-62М российских Военно-воздушных сил. По версии Flightradar, воздушное судно пролетало над центральной частью Украины после вылета из Москвы.

Регистрационный номер воздушного судна RA-86559. По состоянию на утро 11 ноября сервис Flightradar не отслеживает указанный самолет.

Как работает Flightradar

Принцип работы сервиса основан на нескольких технологиях сбора данных. Большинство современных самолетов оснащены ADS-B-транспондерами. Во время полета транспондер примерно каждую секунду передает в эфир на частоте 1090 МГц радиосообщение, содержащее точные GPS-координаты, скорость, высоту, идентификатор и другую информацию о самолете.

По всему миру установлены наземные ADS-B-приемники, которые принимают эти сигналы и отправляют данные на сервер Flightradar24. В регионах, где есть несколько (обычно 4 или более) наземных приемников в одном районе, используется MLAT для отслеживания самолетов, которые не имеют ADS-B, но используют более старые типы транспондеров. MLAT вычисляет местоположение самолета, измеряя разницу во времени приема его сигнала этими несколькими приемниками. Это позволяет определить его местоположение и скорость.

Почему отображаются "ненастоящие" маршруты

Появление странных или неверных маршрутов обычно связано с проблемами или отсутствием актуальных данных в конкретный момент. Если самолет временно выходит из зоны покрытия наземных приемников (например, из-за удаленности или низкого полета), Flightradar24 экстраполирует (прогнозирует) его местоположение и маршрут на основе последних полученных данных (скорости и направления).

Если за это время самолет совершил маневр (разворот, ускорение/замедление), прогноз окажется неверным, и при получении новой порции данных линия маршрута на карте может "сломаться" или выглядеть неестественно, пока не обновится.

Также причиной могут быть помехи – грозы, военная активность или особенности ландшафта, которые могут создавать помехи, влияя на качество и непрерывность приема сигнала ADS-B/MLAT наземными приемниками.

Небо Украины закрыто для гражданской авиации

Воздушное пространство Украины полностью закрыто для гражданских рейсов с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России и боевых действий. Это сделано для обеспечения безопасности полетов.

Некоторые прогнозы, озвученные в конце 2024 года, предполагали возможное возобновление полетов уже в январе 2025 года, но пока эти сроки очень сильно зависят от ситуации с безопасностью. В то же время существуют более долгосрочные прогнозы от международных структур, например от Eurocontrol, которые в апреле 2025 года предполагали сохранение запрета до 2029 года.

