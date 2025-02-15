'Над нами летали снаряды, а мы жили': история Леонида с Донетчины вошла в Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

"Сейчас на месте нашего села – выжженая земля. Маму и брата вывозили на танке", — рассказывает Леонид из Макаровки Донецкой области Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Этот населенный пункт некоторое время находился в "серой зоне". Там не было военных, однако взрывы не утихали, а местные ежедневно балансировали на грани жизни и смерти. Леонид уехал вместе с женой и сыном в конце марта 2022 года. Мать и брат с инвалидностью остались.

"Они год прожили в оккупации. Там были и вагнеровцы, и денееровцы, и кадыровцы. Это не люди, это захватчики. Мать до сих пор мне не все рассказала о том, что они делали. Достаточно того, что в нее бросали ножницами", — говорит Леонид.

По его словам, момент выезда один из самых болезненных: ты ничего не чувствуешь, кроме страха и понимания, что надо спасаться. Позже появляется осознание того, что вся прошедшая жизнь осталась там, где сейчас линия фронта.

О том, что придает ему силы жить дальше – и причину, чтобы хоть раз снова увидеть родную землю – Леонид рассказывает по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне. Его архив содержит уже более 130 тысяч историй.

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