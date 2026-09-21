Начните новый цикл цветения: что нужно сделать с орхидеями в сентябре
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После летнего периода активного роста орхидеи постепенно готовятся к новому циклу цветения. Именно в сентябре можно создать для них условия, которые помогут сформировать новый цветонос и повысят шансы на обильное цветение зимой или весной.
Для фаленопсисов особенно важен перепад температур между днем и ночью. В природе осенью ночи становятся прохладнее, и растение воспринимает это как сигнал к формированию цветоноса, сообщает Homes and Gardens.
Что делать с орхидеей в сентябре
Самый простой способ — переставить растение в немного более прохладное место.
Оптимально, если температура ночью будет составлять примерно +13…+18 °C, а днем – чуть выше. Такой перепад температур может стимулировать фаленопсис к образованию нового цветоноса.
Держать орхидею в таких условиях следует несколько недель. При этом не нужно выносить растение на холод или ставить его у открытого окна с сильной сквозняком. Резкий перепад температур может, наоборот, вызвать стресс.
Куда лучше переставить орхидею
Лучше всего подойдет светлая комната, которая вечером естественным образом становится прохладнее. Например, можно поставить вазон поближе к восточному или северному окну, если там нет холодных сквозняков.
Важно, чтобы растение по-прежнему получало достаточно рассеянного света. Переставлять её в тёмное помещение только ради более низкой температуры не стоит.
Также не следует оставлять орхидею возле кондиционера, обогревателя или батареи. Потоки холодного или горячего воздуха могут повредить растение.
Когда возвращать орхидею в тепло
Прохладные ночи нужны орхидее только в начале нового цикла. Когда у основания растения появится молодой цветонос, вазон можно вернуть в более стабильное и теплое место.
После появления бутонов желательно избегать резких изменений температуры, освещения и расположения. В этот период орхидея становится более чувствительной, а сильный стресс может привести к опадению бутонов.
Не забывайте о других условиях
Снижение температуры не заменяет обычного ухода.
Орхидеям и осенью необходимы:
- яркий рассеянный свет;
- умеренный полив после подсыхания субстрата;
- достаточная влажность воздуха;
- хорошая циркуляция воздуха без сквозняков.
Не стоит чрезмерно поливать растение. Осенью субстрат высыхает медленнее, поэтому застой воды особенно опасен для корней.
Если в сентябре обеспечить фаленопсису несколько недель более прохладных ночей и стабильный уход, растение может быстрее перейти к формированию нового цветоноса и подготовиться к следующему цветению.
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