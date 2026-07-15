Начинается непростой период: четыре знака зодиака столкнутся с серьезными испытаниями

До конца июля 2026 года четыре знака зодиака могут столкнуться с непростыми испытаниями. Астрологи предупреждают, что их ждут неожиданные перемены, сложные решения и ситуации, которые потребуют выдержки и хладнокровия.

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Как отмечают в madeinvilnius, этот период не станет роковым, однако заставит пересмотреть привычные подходы и выйти из зоны комфорта. Самое главное сейчас – не поддаваться эмоциям и не торопиться с выводами, ведь от принятых решений может зависеть дальнейшее развитие событий.

Рак

Для Раков период, который до недавнего времени казался стабильным, может резко измениться. В ближайшее время возможны непредвиденные ситуации на работе, недоразумения с близкими или изменение планов, из-за чего придется быстро адаптироваться к новым обстоятельствам.

Астрологи советуют не пытаться контролировать абсолютно все. Иногда лучше принять ситуацию такой, какая она есть, и искать лучший выход, чем тратить силы на борьбу с тем, что не поддается влиянию.

Дева

Для Дев на первый план выйдут работа и финансовые вопросы. Некоторые дела могут затянуться, а планы – потребовать корректировки. Не исключено, что придется пересмотреть свои приоритеты или отложить отдельные проекты.

Несмотря на временные трудности, астрологи не советуют отказываться от поставленных целей. Именно последовательность и терпение помогут постепенно стабилизировать ситуацию. Также в этот период стоит быть особенно осторожными с деньгами и не спешить брать на себя новые финансовые обязательства.

Скорпион

Скорпионам придется вернуться к темам и проблемам, которые они долгое время откладывали. Старые вопросы могут вновь напомнить о себе, заставляя окончательно поставить точку там, где это давно было необходимо.

Хотя изменения могут показаться неприятными, в перспективе они помогут избавиться от лишнего груза и двигаться вперед.

Козерог

Для Козерогов ближайшие недели будут особенно насыщенными в профессиональной сфере. Объем работы может увеличиться, появятся новые задачи или изменятся сроки, из-за чего придется работать в более интенсивном темпе.

В то же время этот период станет возможностью проявить свои способности и доказать профессионализм. Главное – правильно распределять нагрузку, не забывать об отдыхе и не пытаться решить все проблемы одновременно.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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