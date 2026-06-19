Начинается благоприятный любовний период: двум знакам зодиака не стоит игнорировать свои чувства

В ближайшие недели два знака зодиака переживут особенно благоприятный период в любви. Одинокие могут встретить кого-то, кто изменит их жизнь, другие же могут возродить свои чувства в отношениях.

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Счастливое время ждет Раков и Весов, пишет Madeinvilnius. Астрологи отмечают, что главное сейчас — не бояться открываться и принимать то, что посылает судьба. Подробнее читайте в гороскопе.

Рак

Раки в ближайшее время почувствуют больше тепла, внимания и эмоциональной близости в отношениях. Те, кто испытывал рутину в любви, увидят желанные перемены. Личная жизнь заиграет красками и романтикой.

Одинокие Раки могут неожиданно познакомиться с особенным человеком. В ваших отношениях укрепятся чувства. Ожидайте искренних разговоров и приятных сюрпризов.

Весы

Любовь придет оттуда, откуда вы ее меньше всего ожидаете. У Весов начинается очень благоприятный период для знакомств. Вы очаруете кого-то своей сильной харизмой.

Некоторые Весы могут встретить человека, который сразу вызовет сильные эмоции. Другие получат знак от того, о ком они давно думали. Выходите в свет, принимайте приглашения и будьте открыты для знакомств.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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