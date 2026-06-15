"Начало новой жизни": история защитника Мариуполя Олега Ламана

Защитник Мариуполя Олег Ламан с самого начала полномасштабного вторжения добровольно отправился защищать родной Мариуполь. В боях за город получил тяжелые ранения и попал в плен. В рамках проекта "Сердце Азовстали", являющегося частью Фонда Рината Ахметова, защитник стал владельцем новой квартиры.

Видео дня

С началом полномасштабного вторжения Олег добровольцем отправился защищать родной Мариуполь. В ходе тяжелых боев получил ранение в руку. Позже, находясь на "Азовстали", попал под обстрел и был ранен во второй раз. 20 мая по приказу высшего руководства вышел в плен. Россияне пытали защитника, что привело к проблемам с сердцем. В Украину защитник вернулся в рамках обмена в ноябре 2022 года.

Дом, в котором Олег жил в Мариуполе, был разрушен, а затем снесен оккупантами. Но теперь у защитника есть собственная квартира в Киевской области. Также защитник прошел оздоровление в семейном кемпинге "Сердца Азовстали" и готов строить свое будущее.

"Квартира – это невероятно. Я искренне благодарен проекту "Сердце Азовстали" и его основателю Ринату Ахметову. Большая ему благодарность и уважение за это. И за то, что он дарит возможность морального восстановления. Начало новой жизни, можно сказать так", – делится Олег.

Пережитое на войне невозможно вычеркнуть из жизни, но оно не должно становиться ее единственным смыслом. Посттравматический рост помогает военным постепенно возвращать себе силы, видеть собственные возможности и строить новый этап после травматического опыта. Именно над этим направлением работает "Сердце Азовстали", входящее в состав Фонда Рината Ахметова.