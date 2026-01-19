Началась зимняя смена 'Блогер Кэмпа' от Фонда Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны

Стартовала первая в 2026 году смена "Блогер Кэмпа" от Фонда Рината Ахметова. Это активность, в рамках которой дети отдыхают, восстанавливаются, осваивают навыки блогера, открывают новые профессии и получают психологическую поддержку от специалистов Фонда.

"Блогер Кэмп" собирает ребят в возрасте от 10 до 16 лет со всей страны. В первую очередь, это дети уязвимых категорий, которые пострадали из-за войны. Участниками проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" этой зимой стали дети, возвращенные из депортации из РФ и оккупированных территорий; ребята, которые находятся под опекой и проживают в сложных жизненных обстоятельствах; дети, потерявшие родителей во время войны; а также дети, которыми занимается ОО "Сердце Азовстали".

Сегодня в "Блогер Кэмпе" – День медийности. В течение дня дети учатся создавать собственный контент, работать с камерой, выражать свои мысли через видео, а также овладевают основами монтажа и знакомятся с механизмами продвижения контента в TikTok. Для малышей организовали занятия в бассейне, старшие участники приобщаются к росписи шоперов и играм на свежем воздухе. Вечером всех кемперов ждут арттерапевтические занятия, киноквест и вечеринка в неоновом стиле.

Вместе с этим в "Блогер Кэмпе" со всеми детьми, пострадавшими от последствий войны, системно работают профессиональные психологи Фонда Рината Ахметова, которые прошли специализированное обучение по программе "Травма войны". Специалисты помогают детям проживать сложные эмоции, снижать уровень тревожности и страхов, восстанавливать чувство безопасности и доверие к миру. Программой предусмотрены игры с наставниками и индивидуальные консультации с психологами.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

