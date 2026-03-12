Начала 'марафон': в Мукачево расцвела 'безумная' сакура. Фото

В Мукачево на Закарпатье начала цвести известная "безумная" сакура, которая ежегодно первой открывает сезон цветения японских вишен в городе. Первые нежно-розовые цветы появились на дереве на улице Успенской.

Уже в ближайшие дни сакура может полностью покрыться цветом. Соответствующие фото показал Мукачевский городской совет.

Это дерево японской вишни считают одной из визитных карточек Мукачево. Его называют "безумной" сакурой из-за необычной особенности – оно может цвести не только весной, как большинство сакур, но и в холодное время года. Именно поэтому дерево часто зацветает раньше других и символически открывает так называемый сакуровый марафон в городе.

Сейчас на сакуре по улице Успенской появились первые цветы, а уже через несколько дней дерево, как ожидается, полностью покроется нежно-розовым цветом и станет популярным местом для прогулок и фотографий.

Тем временем в Мукачево готовятся к массовому цветению японских вишен. Через несколько недель в городе начнут расцветать более трех тысяч сакур, высаженных на разных улицах. Именно в этот период Мукачево традиционно превращается в одну из самых популярных весенних туристических локаций Закарпатья.

Ежегодно сакуры расцветают в разное время, ведь многое зависит от погодных условий. В то же время в этом году специалисты прогнозируют более раннее начало сезона цветения, что может означать более быстрый старт традиционного "сакурового марафона", который привлекает в город тысячи посетителей.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье в декабре начали цвести деревья. В частности, в Мукачево расцвела "безумная" сакура, или японская вишня. Впервые сакура зацвела вне сезона в 2014 году.

