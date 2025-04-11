На Житомирщине гендиректора больницы бросили в мусорный бак: в чем причина

В четверг, 10 апреля, возле Житомирской многопрофильной районной больницы прошел митинг против реорганизации неврологического отделения медучреждения. Во время него исполняющего обязанности гендиректора больницы Сергея Демуса, подписавшего соответствующий приказ, бросили в мусорный бак.

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Об этом сообщает "Суспільне Житомир". В митинге приняли участие около 300 пациентов и работников больницы, также среди протестующих были военнослужащие. Они требовали отменить приказ о реорганизации отделения.

"Если власть нас не услышит, мы будем перекрывать трассы, будем ходить каждый день, чтобы она нас наконец-то услышала. Орки нас бьют из-за границы, лезут к нам как тараканы, а власть нас убивает внутри", – сказала местная жительница Людмила Лепетан.

По словам местного жителя Кирилла Аполонова, Демус конфликтует с медицинским директором больницы Владимиром Ковальчуком. "Начинает ему мстить и хочет на базе этого конфликта закрыть неврологическое отделение", – отметил мужчина.

Владимир Ковальчук тем временем заявил, что уволится, если неврологическое отделение перепрофилируют или закроют. На вопрос о возможном давлении со стороны руководства мужчина ответил утвердительно.

"Давление на меня продолжается уже больше года. Были приказы об увольнении, о выговорах, которые я выиграл в суде. И сейчас постоянно они давят на меня, чтобы я ушел с должности. Одним из методов как раз и является закрытие неврологического отделения", – отметил медицинский директор.

Что случилось под больницей и что будет с отделением

Митингующие начали скандировать фамилию и.о. гендиректора больницы, вызывая его на улицу, однако Сергей Демус не выходил. Несколько митингующих пошли к нему в кабинет, но там гендиректора не было. Впоследствии он вышел на улицу и пытался пройти к автомобилю.

Участники акции перекрыли ему дорогу и оттеснили от авто, требуя ответить на вопрос о реорганизации неврологического отделения. Не получив конкретных ответов, митингующие забросили Сергея Демуса в мусорный бак, который заранее привезли с собой под стены больницы.

После этого мужчина выбрался из бака и пообщался с митингующими. Демус заявил, что неврологическое отделение реорганизуют, чтобы открыть новое отделение паллиативной помощи.

Как сообщил "Суспільному" местный житель, в 17:00 10 апреля Сергей Демус отменил приказ о реорганизации неврологического отделения Житомирской многопрофильной опорной районной больницы.

Что говорят в полиции

Этим инцидент с мусорным баком не закончился – пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области сообщила OBOZ.UA, что в полицию поступило сообщение от руководителя одной из больниц Житомирского района. Мужчина рассказал, что около 13:00 неизвестные совершили в отношении него хулиганские действия – бросили в мусорный бак.

Это обращение было зарегистрировано в отделе полиции №1 Житомирского районного управления №1. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Как сообщал OBOZ.UA, специальная комиссия Министерства здравоохранения провела проверку Винницкого кардиоцентра, где людям нужно за свой счет покупать лекарства и медицинские изделия для проведения операций. Были обнаружены систематические проблемы с обеспечением пациентов во время их лечения и пребывания в стационаре.

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