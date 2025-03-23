Выявлены разногласия: Ляшко отреагировал на скандал с кардиоцентром в Виннице

Специальная комиссия Министерства здравоохранения провела проверку Винницкого кардиоцентра, где людям нужно за свой счет покупать лекарства и медицинские изделия для проведения операций. Выявлены систематические проблемы с обеспечением пациентов во время их лечения и пребывания в стационаре. Все факты министерство уже направило владельцу больницы и правоохранительным органам.

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Об этом сообщили в Минздраве и руководитель министерства Виктор Ляшко, лично знающий указанное заведение. По его информации, кардиоцентр является муниципальным учреждением и принадлежит Винницкому горсовету.

Скандал начался с сообщения главы департамента ветеранской политики Винницкой облгосадминистрации Андрея Грачева. Он рассказап, что в кардиологический центр госпитализировали ветерана АТО, после чего родственников пациента заставили приобрести все необходимое для операции – на сумму 80 тысяч гривен. При этом за двойное шунтирование ветерана пришлось доплатить отдельно.

Хотя это не единичное явление в больницах, сообщение должностного лица имело широкую огласку.

"Немедленно создал комиссию и совместно с НСЗУ и правоохранителями приступили к проверке этих фактов и деятельности кардиоцентра в целом. Есть результаты", – отметил Виктор Ляшко.

По его словам, предварительно установлено, что больница имеет все необходимое для лечения, однако ее "пациенты систематически испытывают проблемы с обеспечением бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями".

Также были выявлены "несоответствие между количеством медицинских изделий, которые использовали для лечения пациентов и были на учете в медучреждении, и данными о проведенных операциях, внесенных в электронную систему здравоохранения".

"Это может свидетельствовать о системном использовании неучтенных медизделий или даже фальсификации информации о медицинских вмешательствах", – заметил министр и добавил, что в Минздраве ожидают, что горсовет "не позволит подобные злоупотребления".

Прежде всего министерство предложило так называемые "управленческие и кадровые решения по руководству кардиоцентра".

Будут ли приняты "управленческие и кадровые решения", горсовет Винницы пока не сообщил.

Ляшко рассказал, что только в январе был на открытии нового корпуса этого кардиоцентра.

"В настоящее время здесь созданы все условия для того, чтобы пациенты безвозмездно получали высококвалифицированную медицинскую помощь. И она должна предоставляться. Всем, кто думает иначе, не место в украинской медицинской системе", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области в одном из населенных пунктов во время грозы в жилой дом ударила молния. Пострадал ребенок 8 лет, само здание разрушено. Девочку доставили в больницу, у нее диагностировали поражение током.

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